Η σχεδιάστρια περιέγραψε τα όσα έζησε αλλά και τα όσα ακολούθησαν μετά τη διάγνωσή της με παραγαγγλίωμα.

Σε μια σπάνια εξομολόγηση, η σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την περιπέτεια με την υγεία της, όταν το 2021 διαγνώστηκε με έναν σπάνιο όγκο.

Η γνωστή σχεδιάστρια αποκάλυψε την ημέρα που ξύπνησε από ένα χειρουργείο έντεκα ωρών και ενημερώθηκε πως η επέμβαση είχε στεφθεί με επιτυχία.

Η διάγνωση, οι φόβοι και οι μαγνητικές

Η ίδια είχε διαγνωστεί με παραγαγγλίωμα, έναν σπάνιο όγκο, ενώ η έκβαση της επέμβασης την απάλλαξε από την ανάγκη να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Παρότι οι γιατροί τής είχαν εξηγήσει πόσο τυχερή στάθηκε, η ίδια επέλεξε να εμπιστευτεί την ιατρική ομάδα που την παρακολουθούσε, χωρίς να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τη διάγνωσή της στο διαδίκτυο.

«Πριν από πέντε χρόνια, στις 14 Οκτωβρίου 2021, ξύπνησα από ένα χειρουργείο έντεκα ωρών και άκουσα ότι όλα είχαν πάει καλά. Γλίτωσα τις χημειοθεραπείες. Γλίτωσα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι γιατροί τής είχαν περιγράψει την τύχη της με μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική παρομοίωση σαν να βρισκόταν σε έναν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη που κατέρρευσε και εκείνη να κατάφερε να βγει από τα συντρίμμια με μια γρατζουνιά.

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Η σχεδιάστρια παραδέχτηκε πως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί πόσο απαιτητικά θα ήταν τα επόμενα χρόνια, με τις εξετάσεις, τις μαγνητικές τομογραφίες, την αγωνία και τους φόβους να αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς της.

Τι είναι παραγαγγλίωμα;

Το παραγαγγλίωμα είναι ένας σπάνιος όγκος που αναπτύσσεται στα κύτταρα του περιφερικού νευρικού συστήματος και μοιάζει με τα φαιοχρωμοκυττώματα. Για αυτόν τον λόγο, τα παραγαγγλιώματα αποκαλούνται και εξωεπινεφριδικά φαιοχρωμοκυττώματα. Τα παραγαγγλιώματα του συμπαθητικού παράγουν αδρεναλίνη (αυτά που εντοπίζονται στο όργανο του Zuckerkandl, κατά μήκος του κατώτερου τμήματος της κοιλιακής αορτής), ενώ τα υπόλοιπα, είτε δεν παράγουν καμία ορμόνη (μη-παραγωγά), είτε παράγουν μόνο νοραδρεναλίνη.

Η ανάρτηση της Βάσιας Κωσταρά

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