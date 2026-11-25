Περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους της ΕΕ θα προσέλθουν στις κάλπες μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με την ακροδεξιά να επιδιώκει σημαντικά εκλογικά κέρδη.

Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν σε εκλογικές αναμετρήσεις που ενδέχεται να αλλάξουν την πορεία της ηπείρου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης.

Aποτύπωση του πολιτικού τοπίου και των τάσεων από τον Guardian

Στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Πολωνία, οι εκλογές ενδέχεται να οδηγήσουν την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, φαίνεται πιθανό να παραμείνει στην εξουσία, αλλά δέχεται πιέσεις από έναν αντίπαλο που βρίσκεται ακόμη πιο δεξιά.

Αν και ελάχιστα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη επιθυμούν την έξοδο από την ΕΕ, εξακολουθούν να θεωρούν ότι η Ένωση αποτελεί ένα συγκεντρωτικό εγχείρημα, το οποίο υπονομεύει την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών. Στόχος τους είναι να μετασχηματίσουν την ΕΕ σε μια πολύ πιο χαλαρή ένωση, με περιορισμένες κεντρικές εξουσίες και μεγαλύτερη αυτονομία για τα κράτη-μέλη.

Τα γραφήματα του Guardian αποτυπώνουν τη θέση των κυριότερων πολιτικών κομμάτων κάθε χώρας με βάση δύο ιδεολογικούς άξονες: τον οικονομικό άξονα Αριστεράς-Δεξιάς και τον άξονα που διακρίνει τις φιλελεύθερες από τις αυταρχικές πολιτικές αντιλήψεις. Τα στοιχεία προέρχονται από ερευνητές του Chapel Hill Expert Survey. Παράλληλα, οι μέσοι όροι των δημοσκοπήσεων δείχνουν τη δυναμική των κομμάτων ενόψει των εκλογών.

Ισπανία

Βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου

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Η Ισπανία προσέρχεται στις κάλπες την Κυριακή για έκτη φορά μέσα σε 11 χρόνια. Οι πρόωρες εκλογές ενδέχεται να τερματίσουν οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης και να φέρουν ένα ακροδεξιό κόμμα στην κυβέρνηση.

Από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ισπανία το 1977, όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας προέρχονταν από: την Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (UCD), η οποία έχει πλέον διαλυθεί και αποτελούσε μια ευρεία κεντρώα συμμαχία κατά τη μεταβατική περίοδο, το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το κεντροαριστερό Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE).

Συχνά, το κυβερνών κόμμα χρειαζόταν τη στήριξη μικρότερων κομμάτων, ορισμένες φορές και περιφερειακών πολιτικών σχηματισμών. Όπως συμβαίνει όμως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα παραδοσιακά κόμματα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς βρίσκονται αντιμέτωπα με την πίεση λαϊκιστικών δυνάμεων, τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά τους.

Από το 2023, ο Πέδρο Σάντσεθ κυβερνά με τη στήριξη του Sumar, ένα κόμμα που τοποθετείται ιδεολογικά πιο αριστερά από το δικό του, το PSOE. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PSOE και η νεότερη εκδοχή του Sumar, το Broad Front, δεν θα καταφέρουν από κοινού να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία.



Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επικράτησης του Λαϊκού Κόμματος (PP), με επικεφαλής τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο. Ωστόσο, και εκείνος θα χρειαστεί συμμάχους. Όπως ο Σάντσεθ στράφηκε προς τα αριστερά για να εξασφαλίσει υποστήριξη, έτσι εκτιμάται ότι ο Φεϊχόο θα στραφεί προς τα δεξιά, εντάσσοντας στην κυβέρνηση το ακροδεξιό κόμμα Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Ο Αμπασκάλ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε προεκλογική συγκέντρωση ότι η «επανεγκατάσταση μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους» τού ακούγεται σαν «ουράνια μουσική».

Γαλλία

Προεδρικές εκλογές στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027

Ο εν ενεργεία πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συμπληρώσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δύο θητειών και στις εκλογές της άνοιξης δεν θα είναι υποψήφιος.

Εάν - όπως συμβαίνει συνήθως - κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν εκ νέου δύο εβδομάδες αργότερα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, θα περάσει στον δεύτερο γύρο - για τρίτη φορά στην πολιτική καριέρα της.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν υπάρχει κάποιος προφανής κεντρώος υποψήφιος που να μπορεί να την αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο. Οι δύο επικρατέστεροι διάδοχοι του προέδρου Μακρόν - ο Γκαμπριέλ Ατάλ, από το κόμμα του Μακρόν, Renaissance, και ο Εντουάρ Φιλίπ, από το κόμμα Horizons, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό - μοιράζονται την κεντρώα εκλογική βάση. Αμφότεροι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί επί Μακρόν.

Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, πρώην σοσιαλιστής που αποχώρησε από το κόμμα του για να ιδρύσει δικό του πολιτικό σχηματισμό, εμφανίζεται ως υποψήφιος των σοσιαλιστών και της κεντροαριστεράς.

Ωστόσο, από τα αριστερά δέχεται την πίεση του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Λεπέν στον δεύτερο γύρο.

Στην αναμέτρηση μεταξύ της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Λεπέν να επικρατεί.

Πολωνία

Βουλευτικές εκλογές στις 11 Νοεμβρίου 2027

Τα τελευταία 20 χρόνια, οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας προέρχονται είτε από το σκληρά δεξιό Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) ή την Πολιτική Πλατφόρμα, που σήμερα ονομάζεται Συνασπισμός Πολιτών (KO), του Ντόναλντ Τουσκ.

Το κόμμα του Τουσκ είναι κεντρώο με σχετικά φιλελεύθερες θέσεις και σήμερα βρίσκεται στην κυβέρνηση.

Οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές αντιλήψεις και πρακτικές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνταγματική κρίση, ιδιαίτερα επειδή το PiS διατηρεί την προεδρία της χώρας.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη προς το PiS υποχωρεί, ο Τουσκ έχει ελάχιστους λόγους να αισθάνεται ανακουφισμένος. Μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων φαίνεται να κατευθύνεται προς πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται ακόμη πιο δεξιά: τη Συνομοσπονδία Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας (Konfederacja), έναν εθνικιστικό ακροδεξιό συνασπισμό, και τους πρώην συμμάχους της, τη Συνομοσπονδία του Πολωνικού Στέμματος (KKP).

Το 2024, οι ερευνητές του Chapel Hill είχαν αξιολογήσει την KKP ως μέρος της Konfederacja. Ωστόσο, το κόμμα τοποθετείται σημαντικά πιο δεξιά στον άξονα που διακρίνει τις αυταρχικές από τις φιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις. Είναι, επίσης, το μοναδικό κόμμα που υποστηρίζει την αποχώρηση της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δέχεται συχνά επικρίσεις για τις φιλορωσικές θέσεις του στην εξωτερική πολιτική.

Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Τουσκ αποτελεί το γεγονός ότι δύο από τους τρεις κυβερνητικούς του εταίρους, το κεντροδεξιό Polska 2050 και το συντηρητικό αγροτικό κόμμα PSL, κινδυνεύουν να συγκεντρώσουν ποσοστό χαμηλότερο από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο.

Η επιτυχία ή η αποτυχία τους να ξεπεράσουν αυτό το όριο ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Ιταλία

Βουλευτικές εκλογές το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027

Η τελευταία από τις τέσσερις μεγάλες χώρες είναι η Ιταλία, όπου η ακροδεξιά βρίσκεται στην εξουσία από το 2022.

Το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, Αδέλφια της Ιταλίας (Fratelli d’Italia), συμμετέχει σε δεξιό κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με τη Λέγκα και το σχετικά κεντρώο κόμμα Forza Italia.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα στοιχημάτων Polymarket, η Μελόνι θεωρείται πιθανό να παραμείνει πρωθυπουργός μετά τις προσεχείς εκλογές.

Ωστόσο, δέχεται πιέσεις - ίσως απροσδόκητα - από τα δεξιά της.

Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, απόστρατος στρατηγός, ίδρυσε νέο ακροδεξιό κόμμα, το Εθνικό Μέλλον (Futuro Nazionale), το οποίο στις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει ποσοστά τουλάχιστον αντίστοιχα με εκείνα των κυβερνητικών εταίρων της Μελόνι.

Το κόμμα του Βανάτσι είναι πολύ νέο και δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από τους ερευνητές του Chapel Hill. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο ίδιος επικαλέστηκε ως λόγο αποχώρησής του από τη Λέγκα το γεγονός ότι το κόμμα δεν ήταν αρκετά δεξιό, είναι πολύ πιθανό να κατατάσσεται στην άκρα δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος.

Πηγή: Guardian