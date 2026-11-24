Ο Σάντσεθ κερδίζει έδαφος από την Αριστερά, αλλά η Δεξιά διατηρεί το δημοσκοπικό προβάδισμα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ισπανία δείχνουν τους Σοσιαλιστές (PSOE) να ενισχύονται, αποσπώντας μέρος της υποστήριξης των κομμάτων που βρίσκονται στα αριστερά τους, χωρίς όμως να ανατρέπεται το προβάδισμα της Δεξιάς.

Το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο και το ακροδεξιό Vox εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μαζί κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, επομένως, μπορεί να κερδίζει τη μάχη της συσπείρωσης στον δικό του πολιτικό χώρο, αλλά αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τους συσχετισμούς.

Οι συνειρμοί για την ελληνική Κεντροαριστερά προκύπτουν αβίαστα. Στην Ισπανία, η ενίσχυση του μεγαλύτερου σοσιαλιστικού κόμματος φαίνεται να συνδέεται με την αποδυνάμωση μικρότερων αριστερών σχηματισμών. Ωστόσο, μια τέτοια ανακατανομή δεν μετατρέπεται σε ευρύτερη εκλογική δυναμική.

Και αυτή είναι ίσως η πιο χρήσιμη υπενθύμιση από τη Μαδρίτη προς όσους στην Αθήνα θεωρούν ότι η αναδιάταξη των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς αρκεί, από μόνη της, για να αλλάξει η κυβέρνηση.

Α.