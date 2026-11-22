Μια εβδομάδα πριν τις κρίσιμες εκλογές στην Ισπανία όλα δείχνουν να είναι ρευστά, με τον Πέδρο Σάντσεθ να κάνει νέα έκκληση στη νεολαία θα προσέλθει στις κάλπες.

Σε πραγματικό εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στην Ισπανία, καθώς τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν ότι ο Πέδρο Σάντσεθ έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά τη διαφορά από τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, λίγες ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB. για την εφημερίδα EL PAÍS και τον ραδιοφωνικό σταθμό SER, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) βρίσκεται πλέον μόλις 0,3 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από το Λαϊκό Κόμμα (PP), καταγράφοντας σταθερή άνοδο τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου.

Η δημοσκοπική ανάκαμψη των Σοσιαλιστών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέδειξαν τον Φεϊχό ως νικητή της τηλεοπτικής αντιπαράθεσής του με τον Σάντσεθ.

Η εκτίμηση για τις 350 έδρες

Παρά τη σημαντική μείωση της διαφοράς ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, η εικόνα στην κατανομή των εδρών εξακολουθεί να ευνοεί το δεξιό μπλοκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η εκτίμηση για τις 350 έδρες του ισπανικού Κοινοβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

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-Λαϊκό Κόμμα (PP):133 έδρες (127–138)

-Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE): 125 έδρες (119–130)

-Vox: 54 έδρες (49–59)

-Frente Amplio: 5 έδρες (5–6)

-Λοιποί αριστεροί συνασπισμοί: 3 έδρες (3–5)

- Podemos: 0 έδρες (0–1)

-Άλλα κόμματα: 30 έδρες (29–34)

Το Λαϊκό Κόμμα, μαζί με το Vox, συγκεντρώνει στην κεντρική εκτίμηση 187 έδρες, ξεπερνώντας το όριο των 176 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την άνοδο των Σοσιαλιστών, η δημοσκοπική εικόνα εξακολουθεί να δείχνει δυνατότητα σχηματισμού κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τις δυνάμεις της δεξιάς.

Υποχωρεί το Vox, κερδίζει έδαφος το Λαϊκό Κόμμα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά την πορεία του Vox, το οποίο φαίνεται να έχει χάσει μέρος της δυναμικής του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Παρότι το κόμμα του Σαντιάγο Αμπασκάλ εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 4,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023, η δημοσκόπηση δείχνει ότι έχει υποχωρήσει σχεδόν δύο μονάδες από την έναρξη της εκστρατείας.

Η μεταβολή αυτή φαίνεται να ωφελεί κυρίως το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο περιορίζει τις απώλειες ψηφοφόρων προς το Vox. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 78,2% όσων ψήφισαν PP το 2023 δηλώνει ότι θα το επιλέξει ξανά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό διατήρησης ψηφοφόρων για το Vox φτάνει το 85,6%.

Ο Σάντσεθ ενισχύεται από τον χώρο της Αριστεράς

Από την άλλη πλευρά, η δημοσκοπική ενίσχυση του PSOE συνδέεται με τη μετακίνηση ψηφοφόρων από τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπούσε το Sumar. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατηρεί το 77% των ψηφοφόρων του από το 2023, ενώ προσελκύει επιπλέον υποστήριξη από άλλους σχηματισμούς της Αριστεράς.

Το Frente Amplio και οι συνεργαζόμενοι περιφερειακοί σχηματισμοί συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από 5%, ενώ το Podemos περιορίζεται περίπου στο 1%.

Αντίθετα, περιφερειακά κόμματα όπως το ERC, το EH Bildu, το BNG και το Adelante Andalucía εξακολουθούν να διατηρούν αξιοσημείωτη εκλογική παρουσία.

Πρώτος ο Σάντσεθ στην προτίμηση για την πρωθυπουργία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για την προτίμηση των πολιτών σχετικά με το πρόσωπο που θα ήθελαν στην πρωθυπουργία. Ο Πέδρο Σάντσεθ προηγείται με σημαντική διαφορά από τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, παρά το γεγονός ότι το Λαϊκό Κόμμα εμφανίζεται πρώτο στην πρόθεση ψήφου.

Τα ποσοστά προτίμησης για την πρωθυπουργία διαμορφώνονται ως εξής:

- Πέδρο Σάντσεθ: 32,9%

- Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό: 24,2%

- Σαντιάγο Αμπασκάλ: 16,7%

- Άντα Κολάου: 4,1%

- Ιρένε Μοντέρο: 2,8%

Ο Σάντσεθ διεκδικεί την ψήφο των νέων απέναντι στο Vox – Στο επίκεντρο 1,6 εκατ. νέοι ψηφοφόροι

Η ψήφος των νέων αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της εκλογικής αναμέτρησης στην Ισπανία, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να στρέφει την προσοχή του στους περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια πολίτες που απέκτησαν δικαίωμα ψήφου μετά τις εκλογές του 2023 και θα έχουν την ευκαιρία να προσέλθουν για πρώτη φορά στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) επιχειρεί να ενισχύσει την απήχησή του στις νεότερες ηλικίες, όπου το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ έχει καταγράψει σημαντική δυναμική, ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρών ανδρών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Σάντσεθ πραγματοποίησε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στη Μούρθια, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, συγκέντρωσε περίπου 10.000 ανθρώπους, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αρκετές χιλιάδες υποστηρικτές παρέμειναν έξω από το κλειστό γήπεδο και παρακολούθησαν την ομιλία μέσω γιγαντοοθόνης. Φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Η δύναμη της νεολαίας», ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε τους προοδευτικούς ψηφοφόρους να συσπειρωθούν γύρω από το PSOE, επιχειρώντας παράλληλα να προσελκύσει μετριοπαθείς πολίτες που αντιτίθενται στο ενδεχόμενο συμμετοχής του Vox στην κυβέρνηση.

«Ζητώ από όλη την Ισπανία που θέλει να προχωρήσει μπροστά να ψηφίσει PSOE στις 29 Νοεμβρίου, για να πετύχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και το Vox δεν αποτελούν δύο διαφορετικές πολιτικές εκδοχές της Δεξιάς, αλλά εκφράζουν, κατά την άποψή του, την ίδια οπισθοδρομική κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Σάντσεθ στην εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησής του, αναφέροντας ότι διατίθενται 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ για υποτροφίες, από τις οποίες επωφελούνται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φοιτητές και μαθητές.

Όπως υποστήριξε, στόχος είναι οι νέοι να μπορούν να επιλέγουν τις σπουδές τους ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους περίπου 1,2 εκατομμύρια νέους που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις παρεμβάσεις για τη στέγαση και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του η γονική άδεια αυξήθηκε από τις πέντε στις 19 εβδομάδες, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ως παράδειγμα ενίσχυσης των οικογενειών.