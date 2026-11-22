Η 17χρονη από την Κύπρο διέμενε στο ίδιο δωμάτιο με δύο συμμαθήτριές της στα πλαίσια σχολικής εκδρομής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα στην Κύπρο σχετικά με τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 17χρονη μαθήτρια από τη Λεμεσό, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Κακοπετριά.

Σύμφωνα με το philenews, η 17χρονη διέμενε στο ίδιο δωμάτιο με δύο συμμαθήτριές της στα πλαίσια σχολικής εκδρομής. Αφού έκαναν μία βόλτα στο χωριό, κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, η ανήλικη φέρεται να ανέφερε στις φίλες της ότι θα ξάπλωνε για λίγο, προκειμένου να ξεκουραστεί. Οι δύο φίλες της άτυχης μαθήτριας επέστρεψαν στο δωμάτιο στις 10 το βράδυ του Σαββάτου (21/11) και εντόπισαν τη 17χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Η 17χρονη, όμως, ήταν αναίσθητη ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και δεν ανταποκρινόταν. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κλήθηκε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου ενώ συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από μαθητές και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση.

Απουσία ιατροδικαστή

Την ίδια ώρα, ζήτημα έχει προκύψει με την απουσία ιατροδικαστή από το σημείο όταν οι συμμαθήτριες της 17χρονης κάλεσαν τις Αρχές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από την Αστυνομία εκφράζεται δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά την ενημέρωση του ιατροδικαστή από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μετάβασή του στο ξενοδοχείο για αυτοψία. Αντί αυτού, του στάλθηκαν φωτογραφίες της σορού.

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Από την άλλη πλευρά προβάλλεται ο αντίλογος ότι, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων και συνεννόηση μεταξύ Αστυνομίας και ιατροδικαστή, κρίθηκε πως η παρουσία του στη σκηνή δεν ήταν αναγκαία.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Φως στα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.