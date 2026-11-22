Τι γίνεται με το εφάπαξ και την επικουρική σύνταξη.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους άλλαξε ριζικά, καθώς η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι ισχύουν νέα δεδομένα για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που ετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ και μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά.

Η αλλαγή, που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2026, καταργεί την προηγούμενη χειρόγραφη διαδικασία υποβολής αίτησης και επιτρέπει στους ασφαλισμένους να ξεκινήσουν τη διαδικασία συνταξιοδότησης μέσω του υπολογιστή τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζουν όσοι βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση: η ηλεκτρονική αίτηση δεν αρκεί από μόνη της για να προχωρήσει η απονομή της σύνταξης. Απαιτείται η ολοκλήρωση συγκεκριμένων ενεργειών από την υπηρεσία στην οποία εργαζόταν ο ασφαλισμένος, καθώς και η αποστολή των απαραίτητων υπηρεσιακών στοιχείων στον e-ΕΦΚΑ.

Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται σε δύο φάσεις. Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 ενεργοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ενώ από τις 9 Νοεμβρίου εντάχθηκαν και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση

Η νέα υπηρεσία καλύπτει ευρύ φάσμα ασφαλισμένων του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων πολιτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, αιρετοί, στρατιωτικοί, στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και κληρικοί. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβάλλονται αιτήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και μέρισμα ΜΤΠΥ, όπου υπάρχει σχετικό δικαίωμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δεν σημαίνει ότι κάθε ασφαλισμένος δικαιούται αυτομάτως όλες τις παραπάνω παροχές. Το δικαίωμα εξετάζεται ξεχωριστά, σύμφωνα με τον χρόνο ασφάλισης και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση.

Τα βήματα για την ηλεκτρονική αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ και περιλαμβάνει έξι βασικά βήματα.

1. Είσοδος στην πλατφόρμα. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα e-efka.gov.gr και μεταβαίνει στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

2. Επιλογή της υπηρεσίας Δημοσίου. Από την κατηγορία «Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ» επιλέγει την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

3. Ταυτοποίηση στοιχείων. Η είσοδος πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ο ασφαλισμένος πρέπει να ελέγξει ότι τα προσωπικά του στοιχεία εμφανίζονται σωστά.

4. Επιλογή αίτησης. Επιλέγει την παροχή για την οποία επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, όπως κύρια σύνταξη γήρατος, επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ.

5. Συμπλήρωση και οριστική υποβολή. Καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία, ελέγχει την ορθότητά τους και ολοκληρώνει την ηλεκτρονική διαδικασία. Με την υποβολή αποδίδονται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και αριθμός πρωτοκόλλου.

6. Παράδοση του αποδεικτικού στην υπηρεσία. Ο ασφαλισμένος εκτυπώνει το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής αίτησης και το καταθέτει στη Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού του φορέα από τον οποίο αποχωρεί, ώστε να προχωρήσουν οι επόμενες ενέργειες.

Πότε πρέπει να γίνει η αίτηση

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης λόγω γήρατος είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση απλώς επειδή έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης ή έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την εργασία του.

Πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη υπηρεσιακή διαδικασία αποχώρησης, είτε πρόκειται για παραίτηση είτε για αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας ή άλλης νόμιμης αιτίας.

Η διάκριση είναι ουσιαστική, καθώς η ημερομηνία αποχώρησης και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την εξέταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Τι γίνεται με το εφάπαξ και την επικουρική σύνταξη

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν περιορίζεται στην κύρια σύνταξη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και τις αιτήσεις που αφορούν την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ παροχή, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι ότι πρόκειται για διαφορετικές παροχές, με ξεχωριστά αιτήματα και διαδικασίες επεξεργασίας.

Επομένως, όποιος δικαιούται κύρια σύνταξη, επικουρική και εφάπαξ πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα αιτήματα για καθεμία από αυτές.

Αντίστοιχα, οι δικαιούχοι μερίσματος από το ΜΤΠΥ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα.

Το σημείο που μπορεί να καθυστερήσει τη σύνταξη

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νέας διαδικασίας αφορά το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία για την υπηρεσιακή διαδρομή του υπαλλήλου.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού αναλαμβάνει να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ή έντυπο ΔΑΥΚ ή, όπου προβλέπεται, το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον φάκελο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον e-ΕΦΚΑ ή στο ΜΤΠΥ, ανάλογα με την παροχή.

Επομένως, η ηλεκτρονική υποβολή δεν σημαίνει ότι ο φάκελος είναι αυτομάτως πλήρης και έτοιμος για έκδοση απόφασης. Η έγκαιρη αποστολή των υπηρεσιακών εγγράφων εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο στάδιο. Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλισμένοι καλό είναι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού τους, προκειμένου να επιβεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες.