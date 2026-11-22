Σε ποιους να ευχηθείτε.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού, Κικιλίας και Τιβουρτίου, του Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, καθώς και του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη. Πρόκειται για μια ημέρα με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία, κατά την οποία αρκετά γνωστά ονόματα έχουν την τιμητική τους.

Όσοι και όσες φέρουν τα συγκεκριμένα ονόματα δέχονται σήμερα ευχές από συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν οι:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια

Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα

Γιακουμής

Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Ο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1920 στο Λιβίσι της Μικράς Ασίας και αφιέρωσε τη ζωή του στον μοναχισμό και την πνευματική διακονία.

Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ στην Εύβοια, όπου διακρίθηκε για την ασκητική ζωή, την ταπεινότητα και την προσφορά του στους πιστούς. Η πνευματική του παρουσία και τα χαρίσματα που του αποδίδονται τον ανέδειξαν σε μία από τις πλέον αγαπητές μορφές της σύγχρονης εκκλησιαστικής ζωής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκοιμήθη στις 21 Νοεμβρίου 1991, σε ηλικία 71 ετών, αφήνοντας σημαντική πνευματική παρακαταθήκη.

Οι Άγιοι Κικιλία, Βαλεριανός και Τιβούρτιος

Η Αγία Κικιλία έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. και προερχόταν από εύπορη οικογένεια ειδωλολατρών. Ωστόσο, γνώρισε τη χριστιανική διδασκαλία, ασπάστηκε την πίστη στον Χριστό και βαπτίστηκε χριστιανή.

Αργότερα παντρεύτηκε τον Βαλεριανό, ο οποίος, επηρεασμένος από την πίστη και τη στάση ζωής της, ασπάστηκε επίσης τον Χριστιανισμό. Στην ίδια πίστη προσχώρησε και ο αδελφός του, Τιβούρτιος.

Κατά τη διάρκεια των διωγμών που πραγματοποιήθηκαν επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, οι τρεις τους παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους και συνέχισαν το φιλανθρωπικό τους έργο. Η στάση τους αυτή οδήγησε στη σύλληψη και τελικά στον αποκεφαλισμό τους, με αποτέλεσμα να τιμώνται από την Εκκλησία ως μάρτυρες.