Η επιστολή του 2008 που επαναφέρει τα ερωτήματα για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, οι πληροφορίες για εσωκομματικές διευθετήσεις, η παρέμβαση Δούκα και οι διαφωνίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Από τη δέσμευση του Γιώργου Παπανδρέου να παραδοθεί η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου στη Βουλή, στις σημερινές προσωπικές επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα, η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της αντιδικτατορικής αντίστασης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης με πολλές πολιτικές προεκτάσεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ με μια σφοδρή και τοξική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, επιστρατεύοντας χαρακτηρισμούς και αναφορές σε παλαιότερες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Κι όλο αυτό ενώ το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου, είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την παράδοση της σημαίας στη Βουλή των Ελλήνων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη θεσμικής φύλαξης ενός συμβόλου που δεν μπορεί να περιορίζεται στα όρια μιας κομματικής παράταξης.

Το ζήτημα αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς η συζήτηση για την τύχη της σημαίας συμπίπτει με πληροφορίες για την επιστροφή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ στο ΠΑΣΟΚ, έπειτα από χρόνια διαφορετικών πολιτικών συνεργασιών. Η ενδεχόμενη σύνδεση των δύο ζητημάτων έχει προκαλέσει ερωτήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει συμφωνία για την παράδοση της σημαίας.

Η επιστολή του 2008 που επαναφέρει τα ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η χθεσινή αποκάλυψη της στήλης «Παιχνίδια Εξουσίας» του Dnews για την επιστολή που είχε αποστείλει το 2008 ο τότε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Ραγκούσης, με την οποία γνωστοποιούσε την πρόθεση της παράταξης να παραδώσει την αιματοβαμμένη σημαία στη Βουλή των Ελλήνων.

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Η επιστολή, που απευθυνόταν στον πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στον πρόεδρο του ΣΦΕΑ, προέβλεπε την παράδοση της σημαίας στο Προεδρείο της Βουλής, παρουσία του ίδιου του Γιώργου Παπανδρέου.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ αναγνώριζε ότι η Βουλή, το ΕΜΠ και ο ΣΦΕΑ αποτελούσαν θεσμικές επιλογές για τη φύλαξή της μέχρι να καταστεί δυνατή η συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ.

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ , προσέκρουσε σε αντιδράσεις στελεχών της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και της Χαριλάου Τρικούπη, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Παπανδρέου να μην προχωρήσει στην υλοποίησή της.

Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, το ζήτημα επανέρχεται με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, αλλά με το ίδιο ουσιαστικό ερώτημα: Ποιος πρέπει να έχει την ευθύνη φύλαξης ενός συμβόλου που ανήκει στη συλλογική ιστορική μνήμη;

Η παλαιότερη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η σημερινή ηγεσία του κόμματος καλείται να εξηγήσει εάν εξακολουθεί να θεωρεί θεμιτή τη θεσμική φύλαξη της σημαίας, όπως είχε προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου.

Η επιστροφή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ και οι εσωκομματικές διευθετήσεις

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια άλλη, εξόχως πολιτική διάσταση, που αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες και τις διεργασίες στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, η ομάδα που έχει υπό τη φύλαξή της την αιματοβαμμένη σημαία, είχε απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο των μνημονίων, ακολουθώντας στη συνέχεια μια διαφορετική πολιτική διαδρομή. Αρχικά συντάχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αργότερα συμπορεύτηκε με τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας», βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ.

Το γεγονός ότι η ενδεχόμενη επανένταξή της συμπίπτει με τη συζήτηση για την τύχη της ιστορικής σημαίας γεννά ερωτήματα για το εάν ένα σύμβολο της αντιδικτατορικού αγώνα κινδυνεύει να εμπλακεί σε εσωκομματικές διευθετήσεις.

Άλλωστε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις επαφές για την επιστροφή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ φέρεται να έχει τεθεί και το ζήτημα της παράδοσης της σημαίας στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η σημαία εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του φοιτητικού κινήματος, ενώ η ΠΑΣΠ διαβεβαιώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στη φύλαξή της. Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο εάν το θέμα της σημαίας αποτέλεσε αντικείμενο των συζητήσεων για την επιστροφή της συγκεκριμένης ομάδας στο κόμμα.

Η παρέμβαση Δούκα και η διαφορετική προσέγγιση

Η συζήτηση άνοιξε την Παρασκευή, όταν η στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας» αποκάλυψε τις πληροφορίες για επιστροφή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ στο ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια ημέρα δημοσίευμα του iEfimerida ανέφερε ότι η σημαία έχει παραδοθεί ήδη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι πληροφορίες προκάλεσαν την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος εξέφρασε την έκπληξη και την ανησυχία του για τα δημοσιεύματα.

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι η σημαία δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός κόμματος, ούτε εκείνου στο οποίο ανήκει ο ίδιος, τονίζοντας ότι αποτελεί σύμβολο ενότητας, δημοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πρότεινε, μάλιστα, να παραδοθεί στη Βουλή των Ελλήνων ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών, συνδέοντας τη φύλαξή της με τους θεσμούς της δημοκρατίας και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.

Η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επαναφέρει ουσιαστικά μια πρόταση που είχε διατυπώσει η ίδια η παράταξη επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου.

{https://x.com/h_doukas/status/2123834581459599821}

Η ΕΛΑΣ έθεσε ερωτήματα, το ΠΑΣΟΚ απάντησε με επίθεση στον Τσίπρα

Το πρωί του Σαββάτου, ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ παρενέβη στη συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο κομματικής ιδιοποίησης ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να απαντήσουν εάν η ιστορική σημαία έχει πράγματι παραδοθεί στο κόμμα και εάν θεωρούν ότι μπορεί να αποτελεί κομματική ιδιοκτησία.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αναφορές στα μνημόνια, στους δανειολήπτες, στα funds και στο πολιτικό του παρελθόν.

Αποκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό «Mr. Funds», τον κατηγόρησε για πολιτικό τυχοδιωκτισμό και κατέληξε με τη φράση «Ντροπή, κ. Τσίπρα».

Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε επίσης ότι η σημαία εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του φοιτητικού κινήματος, κατηγορώντας την ΕΛΑΣ ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το ιστορικό σύμβολο.

Ωστόσο, η επιλογή να μεταφερθεί το επίκεντρο της αντιπαράθεσης στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα δεν απαντά στο ευρύτερο ζήτημα της μελλοντικής φύλαξης της σημαίας και της παλαιότερης πρωτοβουλίας της ίδιας της παράταξης.

{https://x.com/pasok/status/2124081593870336427}

Η ΠΑΣΠ επιμένει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει

Από την πλευρά της, η ΠΑΣΠ ανακοίνωσε ότι η σημαία παραμένει υπό τη φύλαξή της, όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, εξηγώντας ότι ανέλαβε τη σχετική ευθύνη λόγω της αδυναμίας συγκρότησης προεδρείου της ΕΦΕΕ.

Υπογράμμισε ότι διασφαλίζει την προστασία της και την παρουσία της στην κεφαλή της ετήσιας πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, ενώ επέμεινε ότι η σημαία ανήκει στους φοιτητές, στο φοιτητικό κίνημα και στον ελληνικό λαό.

Παράλληλα, η ΠΑΣΠ συνέδεσε τη συζήτηση με τις κυβερνητικές επιθέσεις στην ιστορική μνήμη, ασκώντας κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη και στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Η πολύχρονη συμβολή της ΠΑΣΠ στη διαφύλαξη της σημαίας αποτελεί μέρος της ιστορίας της. Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί τη δυνατότητα να εξεταστεί η ανάθεση της φύλαξής της σε έναν θεσμικό φορέα, ιδίως από τη στιγμή που η ΕΦΕΕ δεν λειτουργεί ως ενιαίο αντιπροσωπευτικό όργανο.

{https://www.facebook.com/paspideagr/posts/pfbid02zi57mAjYhu13mcFpnzUEN3b2BVCpNLJ45wskF8j4UtJjkY4yNMv28LLVBDAEb3yal}

Νέα αντιπαράθεση και δεύτερη επίθεση από τη Χαριλάου Τρικούπη

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με νέα ανακοίνωση του Τομέα Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ, που συνέστησε ψυχραιμία και σοβαρότητα, υπενθυμίζοντας την πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου το 2008.

Η ΕΛΑΣ επανέφερε την πρόταση να αναλάβει τη φύλαξη της σημαίας ο ΣΦΕΑ, συνδέοντας τη συγκεκριμένη επιλογή με τους ανθρώπους που υπέστησαν διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

{https://x.com/myelasgr/status/2124112621095842097}

Ακολούθησε νέα απάντηση του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΑΣ και προσωπικές αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι λειτουργεί με λογική «ενός ανδρός αρχή», υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη και τα όργανα του κόμματός του βρίσκονται υπό την κηδεμονία του.

Παράλληλα, επέμεινε στην αυτονομία του φοιτητικού κινήματος, χωρίς να τοποθετηθεί συγκεκριμένα στην πρόταση θεσμικής φύλαξης που είχε διατυπωθεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το 2008.

{https://x.com/pasok/status/2124177607478428066}

Και ο Θεόδωρος Μαργαρίτης διαφοροποιείται από τη Χαριλάου Τρικούπη

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς, τάσης του ΠΑΣΟΚ, και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, διατυπώνοντας δημόσια τη διαφωνία του με τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης υποστήριξε ότι η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ δεν ταυτίζεται με το σύνολο του φοιτητικού κινήματος, υπενθυμίζοντας τη διαφορετική πολιτική διαδρομή της συγκεκριμένης ομάδας τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στις συνεργασίες της με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη, επισημαίνοντας ότι η σημαία παρέμενε υπό τη φύλαξή της ανεξάρτητα από αυτές τις πολιτικές μετακινήσεις.

Ο ίδιος πρότεινε να παραδοθεί η σημαία στον ΣΦΕΑ, τουλάχιστον μέχρι να ανασυγκροτηθεί η ΕΦΕΕ, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ επειδή, όπως υποστήριξε, οχυρώνεται πίσω από την ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως ντροπή τη δημόσια αντιπαράθεση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς για το ιστορικό σύμβολο, ασκώντας κριτική και στην ΕΛΑΣ και στη Νέα Αριστερά για τον τρόπο με τον οποίο παρενέβησαν στο ζήτημα.

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει ότι η πρόταση για θεσμική φύλαξη της σημαίας δεν προέρχεται αποκλειστικά από πολιτικούς αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά υποστηρίζεται και από στελέχη στο εσωτερικό του.

Σε συνδυασμό με την παλαιότερη πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου και τη σημερινή παρέμβαση του Χάρη Δούκα, η τοποθέτηση Μαργαρίτη αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν μέσα στην ίδια την παράταξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn0zoqql9zs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σημαία του Πολυτεχνείου πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις

Πίσω από τις ανακοινώσεις και τους πολιτικούς διαξιφισμούς παραμένει ένα ζήτημα που αφορά πολύ περισσότερους από τα κόμματα που ενεπλάκησαν σε άλλη μία πολιτική σύγκρουση.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου συνδέεται με μια φοιτητική εξέγερση που ξεπέρασε τις κομματικές γραμμές και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για γενιές δημοκρατικών πολιτών. Σε αυτό μάλλον συμφωνούμε όλοι.

Η πρόταση για φύλαξή της από έναν θεσμικό φορέα, με διασφαλισμένη την παρουσία της στις επετειακές εκδηλώσεις και στην πορεία της 17ης Νοεμβρίου, δεν είναι καινούργια. Ούτε προέρχεται αποκλειστικά από πολιτικούς αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ.

Έχει διατυπωθεί από την ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου, επανήλθε από τον Χάρη Δούκα και υποστηρίζεται σήμερα και από τον Θεόδωρο Μαργαρίτη.

Αντί η συζήτηση, λοιπόν, να εξαντλείται σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αναδρομές σε παλαιότερες πολιτικές αντιπαραθέσεις, παραμένουν ανοιχτά δύο ουσιαστικά ερωτήματα: Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η σημαία του Πολυτεχνείου θα συνεχίσει να αποτελεί σύμβολο συλλογικής μνήμης, χωρίς να εμπλέκεται σε κομματικές διευθετήσεις;

Και κυρίως, ποια είναι σήμερα η θέση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια πρόταση που είχε διατυπώσει η ίδια η παράταξη πριν από δεκαοκτώ χρόνια;