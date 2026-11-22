Τα μετρητά συνεχίζουν να αποτελούν ένα βασικό στοιχείο ανθεκτικότητας τους συστήματος πληρωμών, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν αναγνωρίζουν τα μετρητά και τις ψηφιακές πληρωμές ως δύο ανταγωνιστικές επιλογές.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει έρθει στο προσκήνιο το ζήτημα των μετρητών και των ανέπαφων συναλλαγών, με πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις να καλούν τους πολίτες τους ώστε να διαθέτουν ένα ποσό σε μετρητά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η κοινή γνώμη, σύμφωνα με το international-security-ligue.org, δεν μπορεί να αποτελέσει τον μοναδικό παράγοντα διαμόρφωσης του πλαισίου και της δημόσιας πολιτικής. Βέβαια, η φωνή των πολιτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συζήτηση που πραγματοποιείται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον νέο Κανονισμό σχετικά με το καθεστώς νομικού χρήματος των μετρητών σε ευρώ.

Σκοπός είναι τα μετρητά να παραμείνουν αποδεκτά και διαθέσιμα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Έτσι, οι πολίτες θα καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους σε σχέση με το πόσο σημαντικό θεωρούν να μπορούν να βασίζονται σε μετρητά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

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Τι επιλέγουν οι Ευρωπαίοι

Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναγνωρίζουν την ευκολία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται άυλη, μέσω καρτών και ψηφιακών συστημάτων, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να λειτουργεί επιβαρυντικά για τις συναλλαγές με μετρητά.

Οι πολίτες, επιλέγουν την διατήρηση ενός τρόπου πληρωμής που μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο μορφές.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη τάση:

-Το 92% των πολιτών θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποφασίζουν τον τρόπο συναλλαγών ανάμεσα σε δύο επιλογές: μετρητά ή κάρτες.

-Μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έδειξε ότι τα μετρητά συνεχίζουν να αποτελούν έναν τρόπο πληρωμών και συναλλαγών.

-Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 5.000 άτομα, ανέδειξε ότι το 89% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκαν ότι η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά είναι σημαντική.

9 στους 10 θεωρούν απαραίτητα τα μετρητά σε περιόδους έκτακτης ανάγκης

Ένας ακόμη λόγος που οι Ευρωπαίοι ισχυρίζονται ότι τα μετρητά θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν ένα μέσω συναλλαγών σχετίζεται με την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 92% των πολιτών πιστεύει ότι τα μετρητά είναι αναγκαία, τουλάχιστο, για την αγορά προϊόντων πρώτης ανάγκης και σε υπηρεσίες όπως ρεύματος και δικτύων.

Παράλληλα, βέβαια, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, ωστόσο, είναι σημαντικό να διευθετηθεί το ερώτημα σχετικά με το τι συμβαίνει όταν υπάρχει αδυναμία αξιοποίησης αυτών;

Οι πρόσφατες διακοπές ψηφιακών υπηρεσιών επανέφεραν στο προσκήνιο τη σημασία της ύπαρξης εναλλακτικών τρόπων πληρωμών. Έτσι, τα μετρητά συνεχίζουν να έχουν έναν ξεχωριστό ρόλο, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι η έκλειψη ενός εκ των δύο τρόπων πληρωμών, αλλά η διατήρηση και των δύο, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν.