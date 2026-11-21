Η παρέμβαση δυο πρώην γραμματέων της Ν.ΠΑΣΟΚ -Η έμπνευση από το «Ένας άνδρας» της Οριάνας Φαλλάτσι;-Ποιοι θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Μίμη

Μπορεί η αιματοβαμμένη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου να είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης μιας ομάδας με ένα κόμμα;

Να πάρει το κόμμα τη σημαία και η ομάδα να ενταχθεί στο κόμμα;

Έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται η συζήτηση για την επιστροφή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ στο ΠΑΣΟΚ, επιστροφή που αποκάλυψε η στήλη (ΕΔΩ) την Παρασκευή- τη διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σημαίας αποκάλυψε το iEfimerida.gr την ίδια ημέρα): Η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ και η Χαριλάου Τρικούπη να λάβει τη σημαία που κρατάει χρόνια τώρα η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ!

Το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, έως τώρα δεν διέψευσε τα σχετικά ρεπορτάζ, ελπίζουμε να το πράξει σύντομα!

Η σημαντική παρέμβαση του Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, με μια πολύ σημαντική παρέμβασή του, πρότεινε να δοθεί η σημαία είτε στη Βουλή των Ελλήνων, είτε στο Δήμο Αθηναίων, είτε (κατά τη γνώμη της στήλης πιο σωστό) στο Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Ο Χάρης Δούκας δηλώνει κάθετα αντίθετος με την ιδέα να δοθεί η σημαία στο ΠΑΣΟΚ και επιμένει «Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό».

Ο δήμαρχος Αθηναίων έχει απόλυτα δίκιο. Ο υπογράφων, άλλωστε, χρόνια τώρα, επειδή δεν υπάρχει ΕΦΕΕ, υποστηρίζει τη συγκεκριμένη πρόταση.

Η παρέμβαση των δυο πρώην γραμματέων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Παρέμβαση στο θέμα έκαναν και δυο πρώην γραμματείς της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, ο Παντελής Καμάς και ο Κώστας Πανταζής.

Ο πρώτος διαφώνησε με τον Χάρη Δούκα, υποστηρίζοντας πως η σημαία πρέπει να παραμείνει στα χέρια της νεολαίας, ταυτίζοντας δυστυχώς τη νεολαία με το μέρος ή τον όλον της Νεολαίας (λέμε τώρα, γιατί αυτοί που κατέχουν τη σημαία είναι μεταξύ 50 και 60 ετών) του κόμματός του.

Ο δεύτερος, διαθέτοντας ένα πιο ορθό σκεπτικό, επιμένει πως η σημαία ανήκει στους φοιτητές. Όντως θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δεν υπάρχουν φοιτητές. Και δεύτερον, βλέπουμε πως η σημαία καθίσταται αντικείμενο εσωκομματικών διευθετήσεων, κάτι που αποτελεί το λιγότερο ασέβεια.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε, πάντως, πως οι κατέχοντες τη σημαία την διαφύλαξαν ορθά έως σήμερα, με αποτέλεσμα να τίθεται κάθε χρόνο επικεφαλής της πορείας του Πολυτεχνείου και να μην χαθεί ή να μην παραμείνει μουσειακό είδος!

Ντόρα κατά Σαμαρά...

Ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου «Μια γυναίκα» της Ντόρας Μπακογιάννη αφιερώνεται στην αποχώρηση του Αντώνη Σαμαρά από τη ΝΔ το 1993, την ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης και την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Όντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα περιμένουμε να μάθουμε από -σχεδόν- "πρώτο χέρι" τα γεγονότα, ιδίως που βρισκόμαστε σε μια περίοδο λίγο πριν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει κόμμα.

...Και υπέρ Κυριάκου!

Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν διαβάσει το βιβλίο πριν αυτό κυκλοφορήσει η Ντόρα Μπακογιάννη έχει πολλά καλά λόγια για τον πρωθυπουργό και αδελφό της Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και είναι φυσικό, αλλιώς το βιβλίο δεν θα κυκλοφορούσε προεκλογικά.

Σε κάθε περίπτωση όμως ας περιμένουμε.

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«Μια γυναίκα» κατά το «Ένας άνδρας»;

Σε πολλούς, πάντως, έχει προκαλέσει απορία ο τίτλος του βιβλίου της Ντόρας "Μια γυναίκα".

Προσωπικά μας θύμισε το «Ένας άνδρας» της Οριάνας Φαλάτσι.

Το βιβλίο της Ιταλίδας δημοσιογράφου και συγγραφέως για τον Αλέκο Παναγούλη, με τον οποίο υπήρξε σφόδρα ερωτευμένη.

Ποιοι θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Μίμη

Το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη ("...Κι΄ άλλο, Κι' άλλο...) θα παρουσιαστεί στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου.

Θα το παρουσιάσουν οι δημοσιογράφοι Παύλος Τσίμας και Περικλής Δημητρουλόπουλος και ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί δυο ημέρες μετά, στις 18 Δεκεμβρίου, και στο πάνελ θα βρίσκεται σίγουρα ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης.