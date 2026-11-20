«Να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές;» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην Ηλιούπολη επισκέφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του, απαριθμώντας όσα υποσχέθηκε και όσα πραγματοποίησε η κυβέρνησή του.

Ενημέρωσε πως «σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πατρίδα μας ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα και θα λάβει το 100% των 36 δις. ευρώ που διαπραγματεύτηκα τότε» είδηση που έκανε γνωστή και από ανάρτησή του στο Facebook, και επισήμανε πως «οι μικρές και μεγάλες νίκες δείχνουν πως αντιλαμβανόμαστε τη λογοδοσία στις Ελληνίδες και Έλληνες».

Έκανε λόγο για ευθεία συνεννόηση και σχέση ειλικρίνειας και αναφέρθηκε στα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. «Σήμερα πιστώθηκαν σε 2,1 εκ συνταξιούχους 400 ευρώ, πέρυσι ήταν 250 και κάποιοι δεν τα πήραν γιατί υπήρξαν εισοδηματικά κριτήρια - 400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας αλλά είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα» δήλωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενέργεια σημειώνοντας πως «η ανάταξη της ΔΕΗ μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε την επιλογή για σταθερό τιμολόγιο» και αναγνώρισε πως «ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς, μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τόνισε ωστόσο πως «δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τον κόσμο. Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό σας το εγγυώμαι. Αύριο είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων που κρατάνε τη χώρα ασφαλή, οι ένοπλες δυνάμεις δεν ήταν έτσι αλλά πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την άμυνα. Σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ».

»Σε αυτό τον ταραγμένο καιρό να σκεφτούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας ισχυρής Ελλάδας ή να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες» πρόσθεσε και επέρριψε ευθύνες στην αντιπολίτευση σημειώνοντας πως «έχουμε αντιπολίτευση σε διάφορες εκφάνσεις με ένα συνεκτικό ιστό, να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του λέγοντας πως «την επόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσα θα πάρει η Ελλάδα και πώς μπορεί να τα απορροφήσει - ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους; Για όλα αυτά θα ψηφίσετε. Κάποιοι θα έχουν δικαιολογημένα παράπονα, υπάρχουν και αυτοί που δεν συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο, που είναι σιωπηλοί. Το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%, όχι δεν είναι εκεί η κοινωνία, με αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία που στήσαμε σε δύο αναμετρήσεις θα ξανασυναντηθούμε γιατί η αξιοπιστία είναι το διαβατήριο» τόνισε.

Επίσκεψη σε ειδικό σχολείο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στους πολίτες της Ηλιούπολης πως «το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς θα μας οδηγήσετε σε μια μεγάλη νίκη . Έκανα δυο στάσεις σε δυο υποδομές που η καθεμία έχει τη δική της σημασία. Πρώτα το ειδικό σχολείο που ανακατασκευάστηκε πλήρως από το Μαριέττα Γιαννακου, μετά από επιστολή του μικρού Παναγιώτη, το είπαμε και το κάναμε, από τα μικρά στα μεγάλα ή κυβέρνηση συνεπής σε αυτά που λέει. Και επισκέφθηκα και κέντρο υγείας.»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια επανέλαβε πως «το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό και οι ομόλογοι μου μου αναφέρουν την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη πρόκληση. Όμως η Ελλάδα είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες χώρες. Ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής με τα μεγάλα ψάρια...Όλα αυτά μας επιτρέπουν στο μέτρο του εφικτού να στηρίξουμε την κοινωνία και να βγάλουμε πίσω ένα δύσκολο χειμώνα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον μαθητή του ειδικού σχολείου Παναγιώτη Παπαδόπουλο, που έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό για το σχολείο αλλά και ένας ακόμη μαθητής, ο Χρήστος, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την ανταπόκριση στο αίτημα τους, εστιάζοντας στην τοποθέτηση ενός ειδικού ανελκυστήρα. «Από εσένα ξεκίνησε, εσύ μας έδωσες την ιδέα» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «η οικονομία έχει μπει σε τάξη με μεγαλύτερη επιτυχία», και σημείωσε πως «δημιουργήσαμε 600 χιλιάδες θέσεις εργασίας» κάνοντας λόγο για πολιτική της συνετής διαχείρισης.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε πως στο εξωτερικό «είμαστε μια σοβαρή πειθαρχημένη χώρα που μπορεί και επιβάλλει πολιτικές στην ίδια την Ευρώπη» και έφερε ως παράδειγμα το μεταναστευτικό: «θυμάστε τις πολιτικές των ανοικτών συνόρων με τη Λέσβο να βουλιάζει από πρόσφυγες και μετανάστες. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Το 2020 όταν είχαμε υβριδική εισβολή είπαμε δεν θα περάσετε στην Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε πως την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στο ευρωπαϊκό συμβούλιο: «Είμαι ο 3ος ή 4ος πιο έμπειρος ηγέτης στα ευρωπαϊκά συμβούλια, μπαίνουμε μέσα 27 ηγέτες. Το πώς στέκεται κάποιος σε αυτό το περιβάλλον έχει τη δική του σημασία. Θα καθοριστεί ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πόσα θα πάρει η Ελλάδα και πώς μπορεί να τα απορροφήσει».

Οι εποχές που φλερτάραμε με την καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές, οι ίδιες ακριβώς είναι, απλώς φόρτωσαν χρόνια στην πλάτη τους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεσμεύτηκε πως «Μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα».