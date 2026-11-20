Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι η ανταπόκριση αντανακλά τη θετική αξιολόγηση της ΜΕΤΚΑ και των προοπτικών της.

Με ισχυρή ανταπόκριση από το επενδυτικό κοινό ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, καθώς η ζήτηση υπερκάλυψε περισσότερο από δύο φορές τις διαθέσιμες μετοχές, παρά τις έντονες πιέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 10 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει το χρηματιστηριακό περιβάλλον, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι η ανταπόκριση αντανακλά τη θετική αξιολόγηση της ΜΕΤΚΑ και των προοπτικών της.

Η τιμή διάθεσης των 10 ευρώ προέκυψε από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων της ΜΕΤΚΑ και της πωλήτριας μετόχου Metlen Energy & Metals. Συνολικά προσφέρθηκαν 30 εκατομμύρια μετοχές, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια αποτελούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και 5 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές που διατέθηκαν από τη Metlen. Με βάση την τελική τιμή, η συνολική αξία της προσφοράς διαμορφώνεται στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το σκέλος των νέων μετοχών αντιστοιχεί σε 250 εκατ. ευρώ. Η ίδια τιμή εφαρμόστηκε τόσο στη δημόσια όσο και στη θεσμική προσφορά, διασφαλίζοντας ενιαίους όρους διάθεσης.

Όσον αφορά την κατανομή, το μεγαλύτερο μέρος των προσφερόμενων μετοχών κατευθύνθηκε στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, 20 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 66,67% της συνολικής προσφοράς, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες 10 εκατομμύρια μετοχές, ποσοστό 33,33%, διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η συγκεκριμένη διάρθρωση αποτυπώνει τη συμμετοχή τόσο της εγχώριας επενδυτικής βάσης όσο και διεθνών θεσμικών κεφαλαίων στη διαδικασία.

Ως ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπής, υπογραμμίζοντας ότι η ισχυρή ανταπόκριση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της εταιρείας, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της και την ικανότητά της να επιτυγχάνει τους στόχους της ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Τέλος, ευχαρίστησε τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους, επισημαίνοντας τη δέσμευση της διοίκησης για πειθαρχημένη ανάπτυξη και συνέπεια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.