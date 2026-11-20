Νέα εποχή στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές με την επιστροφή της Βρετανίας στο Erasmus+.

Η Βρετανία επιστρέφει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, σπουδές, πρακτική άσκηση και συνεργασίες μεταξύ βρετανικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Brexit, και σηματοδοτεί την αποκατάσταση ενός σημαντικού διαύλου εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου για τρεις συμφωνίες μεταξύ των οποίων και αυτή για την κινητικότητα των νέων. Ο Άντι Μπέρναμ μάλιστα ανακοίνωσε πως το σχετικό νομοσχέδιο εφαρμογής των συμφωνηθέντων θα κατατεθεί στο βρετανικό Κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναφορικά με το πρόγραμμα κινητικότητας των νέων, συμφωνήθηκε πως επιτρέπεται σε 100.000 νέους από κάθε πλευρά να διαμένουν έως τρία χρόνια στην άλλη πλευρά για εργασία, σπουδές, εθελοντισμό ή ταξίδια. Στόχος είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία το αργότερο το 2028 και οι δυνατότητες του προγράμματος να είναι διαθέσιμες στους νέους έως τον Ιανουάριο του 2030. Για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν εντός εξαμήνου χωριστές διαπραγματεύσεις που θα καλύπτουν τόσο τους φοιτητές της ΕΕ στη Βρετανία όσο και τους Βρετανούς φοιτητές στην ΕΕ.

Πάνω από 100.000 οι ωφελούμενοι από το Erasmus+

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή της χώρας στο Erasmus+ κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές των πανεπιστημίων. Περιλαμβάνει επίσης μαθητευόμενους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μαθητές που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές, εκπαιδευτικούς, οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης και φορείς που υλοποιούν διασυνοριακά έργα.

Παράλληλα, το Erasmus+ υποστηρίζει δράσεις στον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού, προσφέροντας δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ οργανισμών από διαφορετικές χώρες. Η επιστροφή της Βρετανίας σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές της θα μπορούν και πάλι να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές ανταλλαγές, ενώ τα βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται φοιτητές και εκπαιδευόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Τι αλλάζει για τους φοιτητές

Η επανένταξη της Βρετανίας στο Erasmus+ δημιουργεί νέες δυνατότητες για τους φοιτητές και στις δύο πλευρές της Μάγχης. Οι Βρετανοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ αντίστοιχα οι φοιτητές από κράτη-μέλη της ΕΕ θα μπορούν να μετακινούνται σε βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω του προγράμματος. Οι δυνατότητες δεν περιορίζονται στις πανεπιστημιακές σπουδές, καθώς περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή στο Erasmus+ δεν προϋποθέτει ατομική αίτηση απευθείας από τον ενδιαφερόμενο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φοιτητές και οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον οργανισμό με τον οποίο συνδέονται, όπως το πανεπιστήμιο, το κολέγιο, το σχολείο ή ο φορέας επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus+ αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στις εκπαιδευτικές σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit. Για τους φοιτητές, δημιουργούνται εκ νέου δυνατότητες εκπαιδευτικών ανταλλαγών, σπουδών και πρακτικής άσκησης, ενώ τα πανεπιστήμια αποκτούν ξανά ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας με ευρωπαϊκά ιδρύματα. Το Erasmus+ δεν επαναφέρει την ελεύθερη κυκλοφορία που ίσχυε πριν από το Brexit. Αντίθετα, αποτελεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής συνεργασίας, με καθορισμένους όρους, χρηματοδότηση και διαδικασίες συμμετοχής.

Η παράλληλη διαπραγμάτευση για την κινητικότητα των νέων και τα πανεπιστημιακά δίδακτρα δείχνει ότι η ΕΕ και η Βρετανία επιδιώκουν να αποκαταστήσουν σταδιακά τους δεσμούς τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες που προσφέρονται στη νέα γενιά.