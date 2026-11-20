Πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία που συνδέει την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό με τη σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας.

Με την παρουσία της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη η οποία θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια, ανοίγει τις πύλες της η XENIA 2026, η κορυφαία έκθεση για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου, στο Metropolitan Expo, η μεγάλη διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά σημείο αναφοράς για την τουριστική αγορά, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 500 premium εκθέτες και χιλιάδες επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου και του ευρύτερου τουριστικού τομέα.

Η XENIA αποτελεί έναν σημαντικό επιχειρηματικό και αναπτυξιακό θεσμό για τον ελληνικό τουρισμό, με διεθνείς συμμετοχές, την παρουσία κορυφαίων επιχειρήσεων και μεγάλων τουριστικών και ξενοδοχειακών ομίλων, δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον δικτύωσης, συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τις νέες τάσεις στην αρχιτεκτονική, τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τις σύγχρονες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά φέτος τόσο η παρουσία της υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη όσο και της νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Τουρισμού, TAG GREECE – Tradition, Agritourism and Gastronomy, στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

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Πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία που συνδέει την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό με τη σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας, αναδεικνύοντας την αυθεντική ταυτότητα κάθε ελληνικού προορισμού. Μέσα από το TAG GREECE, η Ελλάδα συστήνει στο διεθνές κοινό μια διαφορετική διάσταση του τουριστικού της προϊόντος, με επίκεντρο τους ανθρώπους, τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τον πλούτο των τοπικών κοινοτήτων.

Η παρουσία του στην XENIA 2026 σηματοδοτεί τη σύνδεση της ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας με ένα ευρύτερο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που επενδύει στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και την εξωστρέφεια.