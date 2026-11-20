Ολοκληρωμένο έργο για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, της διαχείρισης των υποδομών και της ψηφιακής διοίκησης.

Η DigiTech SA, μέλος του BRIGHT GROUP, ανέλαβε την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, το οποίο περιλαμβάνει 14 ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Το έργο συνδυάζει την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πολιτών με την έξυπνη διαχείριση των υποδομών, την ψηφιακή διοίκηση και την κυβερνοασφάλεια, με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών των δημοτών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημοτικών πόρων. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 12 Νοεμβρίου 2026 στο Αλιβέρι από τον Δήμαρχο Κύμης-Αλιβερίου, Νίκο Μπαράκο, και τον CEO της DigiTech, Δημήτριο Κοϊμά. Το έργο ανατέθηκε κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ρόλος της DigiTech δεν περιορίζεται στην προμήθεια λογισμικού. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση των συστημάτων, την εκπόνηση εγχειριδίων χρήσης, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και την πιλοτική λειτουργία κάθε υποσυστήματος. Με τον τρόπο αυτό, η DigiTech δεν συμβάλλει απλώς στην τεχνολογική αναβάθμιση του Δήμου, αλλά διασφαλίζει την ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων εργαλείων στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του.

Για τους πολίτες και την τοπική αγορά, οι νέες δυνατότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών, ενημέρωσης και συμμετοχής. Μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών, οι δημότες θα μπορούν να εξοφλούν οφειλές και τέλη χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις υπηρεσίες του Δήμου. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη πλατφόρμας παιδικών σταθμών για την άμεση ενημέρωση των γονέων, καθώς και εφαρμογής για τους χώρους άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, η οποία θα παρέχει πρόσβαση στα προγράμματα και δυνατότητα κρατήσεων. Ο Έξυπνος Οδηγός Πόλης, διαθέσιμος τόσο διαδικτυακά όσο και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές, θα ενισχύσει την τουριστική προβολή της περιοχής, αναδεικνύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος. Επιπλέον, μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης κανονιστικών αποφάσεων, οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν την τοπική κοινωνία. Το πλέγμα των υπηρεσιών ολοκληρώνεται με την ψηφιοποίηση των φακέλων για τη διαχείριση των δημοτικών κοιμητηρίων, με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά τις δημοτικές υποδομές, η αξιοποίηση της τεχνολογίας επιτρέπει τον προγραμματισμό των εργασιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες και, κατ’ επέκταση, την αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ειδικότερα, προβλέπεται η εγκατάσταση 250 αισθητήρων σε κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι θα παρέχουν δεδομένα πληρότητας για την οργάνωση της αποκομιδής, συμβάλλοντας στον περιορισμό των άσκοπων δρομολογίων και σε καθαρότερες γειτονιές. Επιπλέον, το σύστημα διαχείρισης του δημοτικού στόλου αποσκοπεί στην παρακολούθηση των οχημάτων και στην εξοικονόμηση καυσίμων, ενώ η εφαρμογή διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων σχεδιάζεται με γνώμονα τη συστηματική και προγραμματισμένη συντήρησή τους.

Σε επίπεδο διοίκησης, το έργο συνδυάζει την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών με τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό. Περιλαμβάνει ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και ψηφιακές υπογραφές, που περιορίζουν σημαντικά τη χρήση χαρτιού, καθώς και ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. Το σύστημα διοίκησης και επιχειρησιακής ικανότητας ΟΤΑ θα υποστηρίζει τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου, ενώ οι δείκτες απόδοσης κατά το πρότυπο ISO 37122 θα επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και της πορείας του Δήμου ως έξυπνης πόλης.

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Τέλος, η ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου πλαισιώνεται από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των δεδομένων και των υπηρεσιών του. Η προβλεπόμενη υποδομή κυβερνοασφάλειας και τηλεργασίας περιλαμβάνει συστήματα firewall, λύσεις προστασίας τερματικών συσκευών (endpoint protection) και Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας (Security Operations Center – SOC).

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δημήτριος Κοϊμάς, CEO της DigiTech SA, δήλωσε: «Για τη DigiTech, η επιτυχία ενός ψηφιακού έργου κρίνεται στην πράξη, δηλαδή από το κατά πόσο οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να βασιστούν σε αυτήν. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται λύσεις με διάρκεια και συνέχεια, αλλά και την τεχνογνωσία που θα της επιτρέψει να τις εντάξει στον τρόπο λειτουργίας της. Αυτή είναι και η φιλοσοφία που διέπει τη συνεργασία μας με τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. Φιλοδοξία μας είναι κάθε έργο να ενισχύει την ικανότητα των Δήμων να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, θέτοντας σταθερά θεμέλια για τη βιώσιμη εξέλιξή τους».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».