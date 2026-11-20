Η εβδομάδα «μετάβασης στον χειμώνα» που βοηθά την ψυχολόγο να προετοιμαστεί για την εποχή.

Το θερμόμετρο μπορεί να «διαφωνεί» ακόμα, αλλά ο χειμώνας έρχεται. Νυχτώνει νωρίτερα, πολλοί νιώθουν να νυστάζουν από το απόγευμα, η διάθεση χαλάει και φαίνεται… ατελείωτη η αναμονή για την επόμενη άνοιξη. Όμως, με λίγες αλλαγές, ο χειμώνας μπορεί να γίνει λιγότερο καταθλιπτικός, σύμφωνα με την ψυχολόγο Κάρι Λίμποβιτς.

Η ίδια κάθε χρόνο σχεδιάζει μια εβδομάδα «μετάβασης» στον χειμώνα και ακολουθεί πέντε «κανόνες». Σε άρθρο της στην Washington Post, εξηγεί βήμα- βήμα πώς το κάνει αυτό.

Χρόνος για ξεκούραση

Αντί να παραπονιέται για την κούραση που νιώθει όταν αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα- ή να προσπαθήσει να την καταπολεμήσει- η ψυχολόγος «αδειάζει» το πρόγραμμά της κατά τη διάρκεια της μεταβατικής εβδομάδας.

«Λέω “όχι” σε επιπλέον υποχρεώσεις, προσπαθώ να ακυρώσω ή να αναβάλω περιττές συναντήσεις και να βρω χρόνο για ξεκούραση και νωθρότητα. Αυτό αφήνει περιθώριο για βραδιές που μπορώ να πάω για ύπνο νωρίτερα, πρωινά που δεν χρειάζεται να βιαστώ και λίγο επιπλέον χρόνο για να ξαπλώσω στον καναπέ το απόγευμα», γράφει.

«Όταν το έχω προγραμματίσει και έχω δώσει στον αυτό μου την άδεια να ρίξει ρυθμούς, η κούρασή μου δεν μοιάζει με σημάδι ότι κάνει δεν πάει καλά, αλλά με φυσική αντίδραση στην έλευση του χειμώνα και μια υπενθύμιση ότι μου αξίζει χρόνος για ξεκούραση», εξηγεί.

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Προετοιμάζοντας τη «φωλιά» για τον χειμώνα

Η Κάρι Λίμποβιτς συνιστά απαλό φωτισμό παντού. Για παράδειγμα, βάζει κεριά στο τραπέζι, στο γραφείο της και λαμπάκια στο δωμάτιο του παιδιού της. Το ζήτημα, εξηγεί, δεν είναι μια αισθητική τύπου Instagram, αλλά να αλλάξει το πώς αισθάνεται για το γεγονός ότι σκοτεινιάζει. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται ένα «ζεστό» σκηνικό, που συμβάλλει σε μια γαλήνια ατμόσφαιρα, προσθέτει.

Επίσης, εφοδιάζεται με τσάι (διάφορα είδη και ντεκαφεϊνέ ποικιλίες για μετά το βραδινό φαγητό), ενώ εάν κάνει αρκετό κρύο αρχίζει να κοιμάται με μια θερμοφόρα, που κρατά ζεστά τα δάχτυλα των ποδιών της όλο το βράδυ. Ακόμα, μεταφέρει τα παλτό και τα κασκόλ κοντά στην πόρτα και σιγουρεύεται ότι έχει αρκετές χοντρές χειμωνιάτικες κάλτσες.

Με αυτές τις μικρές αλλαγές στον χώρο της λέει πως μπαίνει και η ίδια σε «χειμερινή» φάση, ανυπομονώντας να περάσει περισσότερο χρόνο στο σπίτι.

Έξοδος από το σπίτι

Μια βόλτα στη γειτονιά μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα… ειδυλλιακή, όταν κάνει κρύο, βρέχει και ήδη έχει νυχτώσει παρότι είναι απόγευμα. «Όμως, ξέρω ότι βγαίνοντας έξω κατά τη διάρκεια της μεταβατικής εβδομάδας θα δημιουργήσω μια συνήθεια για τις εβδομάδες και τους μήνες που θα ακολουθήσουν, οπότε φροντίζω να το κάνω», λέει η ψυχολόγος.

Ο καθαρός αέρας, η κίνηση και η επαφή με τη φύση βελτιώνουν τη διάθεση, οπότε, ιδιαίτερα όταν νιώθει κάπως πεσμένη ξέρει ότι ακόμα και ένας σύντομος περίπατος ή λίγα λεπτά έξω θα τη βοηθήσουν να αισθανθεί καλύτερα.

Φαγητά που ζεσταίνουν

Είναι η εποχή της σούπας. «Δεν υπάρχει μεταβατική εβδομάδα χωρίς ένα γεύμα που με ζεσταίνει και αυτό ακριβώς λαχταρώ όταν ο ήλιος αρχίζει να δύει νωρίτερα», γράφει η Λίμποβιτς. «Ένα ζεστό μπολ με κάτι που αγαπώ όχι μόνο με ηρεμεί, αλλά με βοηθά να συνδεθώ περισσότερο με την αλλαγή της εποχής», προσθέτει

Προγραμματίζει κάτι που θα περιμένει με ανυπομονησία

Παρότι δίνει στον εαυτό μου περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, φροντίζει να προγραμματίσει κάτι που θα μοιάζει με γιορτή για τον χειμώνα.

Μπορεί να πρόκειται για δείπνο με φίλους, μία ημέρα σε σάουνα ή σε σπα, εισιτήρια για κάποια παράσταση. Άλλες χρονιές επιλέγει να προγραμματίσει κάτι πιο απλό, όπως ένα νέο βιβλίο, ένα απόγευμα στην αγαπημένη της καφετέρια, ή αφρόλουτρο υπό το φως των κεριών. Οικογενειακές βραδιές με ταινίες, το αγαπημένο φαγητό απ’ έξω, μια ιδιαίτερη πεζοπορία ή επίσκεψη σε ένα μουσείο επίσης αποτελούν εξαιρετικές επιλογές.

«Δίνοντας στον εαυτό μου κάτι να περιμένει με ανυπομονησία, του θυμίζω τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η εποχή και ότι μπορώ να διαμορφώσω τον χειμώνα έτσι όπως εγώ θέλω», αναφέρει.

Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι… απολαμβάνουμε τον χειμώνα

«Αυτές οι πρακτικές με βοηθούν να μπω στον χειμώνα πιο χαρούμενη για τους μήνες που έρχονται. Μου επιτρέπουν να ρίξω ρυθμούς, με βοηθούν να βρω την άνεση στο σκοτάδι και το κρύο και μου υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορώ να περιμένω με ανυπομονησία, ότι ο χειμώνας είναι ιδιαίτερος», γράφει η ψυχολόγος.

Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε «ο χειμώνας με ρίχνει» ή «είναι βαρετός», αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτές τις σκέψεις με πεποιθήσεις ότι αυτή η εποχή είναι αναζωογονητική ή ευχάριστη. «Μια θετική στάση δεν αποτελεί θεραπεία για την κλινική εποχιακή κατάθλιψη, αλλά σίγουρα είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το αίσθημα ότι ζοριζόμαστε τους πιο κρύους μήνες», αναφέρει.

«Η νοοτροπία μας επηρεάζει τις πτυχές του χειμώνα στις οποίες επικεντρωνόμαστε και αυτό με τη σειρά του διαμορφώνει τις συμπεριφορές μας και το πώς νιώθουμε. Με μία εβδομάδα για ξεκούραση, σύνδεση, χαρά και άνεση μπορεί να διαπιστώσουμε ότι απολαμβάνουμε περισσότερο από ποτέ τους σκοτεινούς, κρύους μήνες», καταλήγει η ψυχολόγος.