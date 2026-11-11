Έρευνες δείχνουν ότι οι αποφάσεις και επιλογές του παρόντος μας κάνουν να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν ξένο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το καθημερινό άγχος.

Η ανθρώπινη ψυχολογία αποτελεί ένα πολυσύνθετο πεδίο και ένα ξεχωριστό σημείο μελέτης και έρευνας για πολλούς ψυχολόγους και ερευνητές. Ορισμένες συμπεριφορές δεν είναι εύκολες να εξηγηθούν, ενώ για άλλες έχει δοθεί μία πρώτη εξήγηση.

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τον εαυτό μας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το psychologytoday.com, φαίνεται πως πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον μελλοντικό τους εαυτό σαν να αδιαφορούν για εκείνον, σαν να πρόκειται για κάποιον ξένο.

Τα παραδείγματα είναι πολλά και προέρχονται κυρίως από την καθημερινή ζωή των ατόμων. Ένα από αυτά σχετίζεται με το γεγονός ότι μία επιλογή μπορεί να επηρεάζει άμεσα τον αυριανό σας εαυτό, όμως στο παρόν δεν σας απασχολεί.

Γιατί αντιμετωπίζουμε τον μελλοντικό μας εαυτό ως ξένο; - Τι απαντούν οι ψυχολόγοι

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταναλώσουν μία ποσότητα ενός δυσάρεστου γευστικά υγρού, ενώ τους δόθηκαν δύο επιλογές: είτε να καταναλώσουν αμέσως δύο κουταλιές από το υγρό, είτε να το κάνουν αργότερα, πίνοντας, όμως, περίπου μισό φλιτζάνι του ίδιου υγρού.

Αρκετοί επέλεξαν να καταναλώσουν αμέσως το υγρό, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι διάλεξαν να αφήσουν τη δυσάρεστη εμπειρία για αργότερα. Μάλιστα, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν και για λογαριασμό κάποιου άλλου η απάντηση ήταν η ίδια, να το καταναλώσουν αργότερα.

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Αυτό εξηγεί γιατί ο άνθρωπος αναβάλλει τις δυσάρεστες υποχρεώσεις, αγνοώντας τις μελλοντικές συνέπειες των πράξεών του.

Η συμπεριφορά αυτή, όμως, μπορεί δυνητικά να αλλάξει.

Πώς να προσέξετε τον μελλοντικό σας εαυτό;

Άλλες μελέτες, έδειξαν ότι πολλές φορές, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με περισσότερη προσοχή των μελλοντικό τους εαυτό, όταν αισθάνονται περισσότερη σύνδεση μαζί του.

Οι μελετητές, έδειξαν στους συμμετέχοντες ψηφιακές απεικονίσεις του μελλοντικού τους εαυτού. Όσοι αντίκρισαν μία πιο γερασμένη μορφή του προσώπου τους, επέλεξαν να αποταμιεύσουν περισσότερα χρήματα για τη σύνταξή τους.

Σύμφωνα λοιπόν, με το psychologytoday.com, η εικόνα του μέλλοντος τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις μελλοντικές τους ανάγκες και να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη μακροπρόθεσμη οικονομική τους κάλυψη.

Πώς να προσέξετε περισσότερο τον μελλοντικό σας εαυτό;

1. Φανταστείτε τον εαυτό σας στο μέλλον ως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι θα αποκτήσετε μεγαλύτερο κίνητρο για να παίρνεται αποφάσεις που θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη στο μέλλον.

2. Πριν αναβάλετε μία υποχρέωση, είναι καλό να σκεφτείτε πόσο θα αυξηθεί το άγχος σας αργότερα, γεγονός που σας βοηθάει να έχετε επίγνωση των πράξεών σας.

3. Ανατρέξτε στο παρελθόν σας και αναλογιστείτε μία απόφασή σας που διευκολύνει πλέον το παρόν σας. Ακόμη και μία μικρή κίνηση μπορεί να έχει επηρεάσει μία ολόκληρη εργασία.