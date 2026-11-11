Τα αυγά θεωρούνται ένα από τα πιο θρεπτικά γεύματα, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και άλλα συστατικά που ενισχύουν την πέψη και την υγεία του οργανισμού. Σε ποια μορφή, όμως, μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία της ρύθμισης της πίεσης;

Τα αυγά είναι ένα από τα πιο θρεπτικά γεύματα που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό διατροφικό σας πλάνο, όμως ο τρόπος μαγειρέματός τους μπορεί να επηρεάσει τη διατροφική τους αξίας, σύμφωνα με το health.com.

Τα βραστά αυγά, αλλά και τα σκραμπλ, μπορούν εξίσου να ενταχθούν σε μία διατροφή που μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη που συμβάλλει στην γενικότερη υγεία του οργανισμού και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα θρεπτικά συστατικά.

Βραστά αυγά ή σκραμπλ; Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για την αρτηριακή πίεση

Ο τρόπος μαγειρέματος και παρασκευής των αυγών μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο ενισχύουν τελικά τον οργανισμό και την ανθρώπινη υγεία.

Η διαφορά των δύο γευμάτων έγκειται στο γεγονός ότι για να παρασκευαστούν χρησιμοποιούνται συχνά, διαφορετικά υλικά.

Για τα βραστά αυγά, για παράδειγμα, δεν απαιτείται προσθήκη λιπαρής ουσίας κατά το μαγείρεμα, όπως βούτυρο ή λάδι, σε αντίθεση με τα σκραμπλ.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσετε την κατανάλωση των σκραμπλ αυγών. Όταν επιλέγετε να καταναλώσετε το τρόφιμο στη συγκεκριμένη μορφή, μπορείτε να εντάξετε σε αυτά λαχανικά, όπως σπανάκι και ντομάτες, τα οποία είναι πλούσια σε κάλιο.

Μάλιστα, το κάλιο, βοηθάει τον οργανισμό ώστε να αποβάλλει το περιττό νάτριο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει θετικά τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

Για να πετύχετε την τέλεια ισορροπία στο γεύμα σας, καλό θα ήταν να αποφύγετε την προσθήκη πρόσθετου αλατιού και να περιορίσετε την προσθήκη άλλων υλικών όπως μπέικον , τυριά ή λουκάνικα, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Αν προτιμάτε τα αυγά σκραμπλ, επιλέξτε να τα μαγειρέψετε με ελαιόλαδο, ως μια πιο θρεπτική και υγιεινή επιλογή σε σχέση με το βούτυρο.

Αντίστοιχα, αν επιλέξετε τα βραστά αυγά, μπορείτε να προσθέσετε πάπρικα, μαύρο πιπέρι ή μπαχαρικά της αρεσκείας σας με σκοπό να περιορίσετε την προσθήκη αλατιού.

Τι να επιλέξετε τελικά; Βραστά αυγά ή σκραμπλ

Τόσο τα βραστά αυγά όσο και τα σκραμπλ, παρέχουν πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό, όπως βιταμίνη Β12, σελήνιο και χολίνη.

Ένα μεγάλο αυγό, μπορεί να χαρίσει στον οργανισμό ακόμη και 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, την ίδια στιγμή που συμβάλλει στο αίσθημα του κορεσμού και διατηρεί τα επίπεδα μυϊκής μάζας.

Παρ’ όλα αυτά, τα σκραμπλ, μπορεί να περιέχουν περισσότερες θερμίδες λόγω της προσθήκης λιπαρής ουσίας.

Παρά τις διαφορές που προκύπτουν από τον τρόπο μαγειρέματος, δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα από τα δύο γεύματα.

Μπορείτε, όμως, να δώσετε περισσότερη προσοχή στον τρόπο παρασκευής και στα υλικά με τα οποία επιλέγετε να συνοδεύσετε το γεύμα σας.