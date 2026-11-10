Το προϊόν που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό πρόγραμμα της διατροφής σας αν επιθυμείτε να ρίξετε τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα.

Τα επίπεδα της υψηλής χοληστερίνης στον οργανισμό, μπορούν να σταθούν αφορμή για δυνητικά καρδιαγγειακά νοσήματα, με την καθημερινή διατροφή να έχει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να ρυθμιστεί.

Οι διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλλουν σταδιακά στη μείωση της χοληστερόλης, προστατεύοντας παράλληλα την καρδιά. Για τον εξής λόγο, η κατανάλωση φυτική πρωτεΐνης, έρχεται στο προσκήνιο, με τους ειδικούς να εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Ο λόγος, σύμφωνα με το verywellhealth.com, για την σόγια.

Πώς η σόγια βοηθάει στη μείωση της χοληστερίνης;

Πρόκειται για ένα προϊόν φυτικής προέλευσης που όλο και περισσότερο κερδίζει την προσοχή των καταναλωτών, ενώ παράλληλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεΐνης που επιλέγουν όσοι αποφεύγουν ζωικής προέλευσης τρόφιμα.

Ουσιαστικά, η σόγια ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνη, ενώ παράλληλα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

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Τα φασόλια ενταμάμε, το τόφου, το τέμπε και τα φασόλια σόγιας ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε αυτή και φαίνεται πως προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην καρδιά.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα, η καθημερινή πρόσληψη, περίπου 25 γραμμαρίων, από σόγια έχει συνδεθεί με τα χαμηλότερα επίπεδα της LDL, δηλαδή της «κακής» χοληστερόλης.

Παράλληλα, αποτελεί μία πλήρη πηγή πρωτεϊνών και περιέχει τα απαραίτητα αμινοξέα, πολλά εκ των οποίων συμβάλλουν στην αποκατάσταση των μυών. Περιέχει άλφα – λινοκελικό οξύ, ένα φυτικό Ω3 λιπαρό, καθώς και φυτικές ίνες.

Ποια είναι τα διατροφικά οφέλη της σόγιας

Η υψηλή περιεκτικότητα της σόγιας, την κάνει να ξεχωρίζει, καθώς συμβάλλει σημαντικά στον κορεσμό και μπορεί να αντικαταστήσει ζωικές τροφές με υψηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

Παράλληλα, η σόγια περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιαγγειακής υγείας:

1. Περιέχει κάλιο, που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

2. Παράλληλα, περιέχει μαγνήσιο, που συμμετέχει στη ρύθμιση της πίεσης και υποστηρίζει τη λειτουργία των αγγείων.

3. Η περιεκτικότητά της σε φυλλικό οξύ, βοηθάει στη διάσπαση της ομοκυστεΐνη, η οπία σε υψηλά επίπεδα μπορεί να επιβαρύνει τις αρτηρίες.

4. Τέλος, περιέχει ισοφλαβόνες, φυτικές ενώσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.

Σε ποιες τροφές εντοπίζεται η σόγια

Η σόγια, εμπεριέχεται σε αρκετά τρόφιμα φυτικής προέλευσης που αξίζει να εντάξετε στη διατροφή σας, όμως διαφέρει σε κάθε ένα από αυτά.

• Φασόλια ενταμάμε: Ένα φλιτζάνι φασόλια, προσφέρει περίπου 18 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8 γραμμάρια φυτικών ινών,

• Τα μαγειρεμένα φασόλια σόγιας, περιέχουν περίπου 15 γραμμάρια πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα.

• Το τόφου, αντίστοιχα, περιέχει περίπου 8 – 12 γραμμάρια πρωτεΐνης και 2 γραμμάρια φυτικών ινών, ανά μερίδα των 85 γραμμαρίων.

• Το τέμπε, τέλος, παρέχει μέχρι και 17 γραμμάρια πρωτεΐνης, καθώς και μερικά γραμμάρια φυτικών ινών.