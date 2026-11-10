Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης έλαβε μια φανέλα του ΑΠΟΕΛ από οπαδούς της κυπριακής ομάδας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

Δεν αποτελεί είδηση ότι εθνικιστές φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ δώρισαν, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, την επετειακή φανέλα της κυπριακής ομάδας στον Ηλία Κασιδιάρη. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ προβάλλουν έντονα την ελληνική εθνική ταυτότητα και την ιδέα του ελληνισμού στην Κύπρο. Για μια μερίδα τους, ωστόσο, τα πράγματα δεν σταματούν εκεί.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά που συνδέουν μερίδα των οπαδών με την ακροδεξιά, ακόμη και με νεοναζιστικές πρακτικές. Το 2016, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», οπαδοί του ΑΠΟΕΛ είχαν υψώσει σημαία της Χρυσής Αυγής, ενώ η επίσημη ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής φιλοξενούσε επί χρόνια αθλητικές ειδήσεις για την κυπριακή ομάδα.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το φιλοχουντικό πανό που σηκώθηκε στο νότιο πέταλο του Σταδίου ΓΣΠ ανήμερα της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το 2017: «Πολυτεχνείο 1973-2017, 44 χρόνια ψέματα»;

Η είδηση, λοιπόν, δεν είναι το δώρο στον Κασιδιάρη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα περισσότερα κυπριακά ΜΜΕ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσίασαν την ανάρτηση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, με την οποία ευχαριστούσε τους εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ για τη φανέλα που του προσέφεραν.

Σε αρκετά δημοσιεύματα, η είδηση αντιμετωπίστηκε περίπου ως μια συνηθισμένη αθλητική ανάρτηση. Λες και πρόκειται για έναν απλό φίλαθλο που φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας και όχι για ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, της οργάνωσης που η ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ως εγκληματική για πολύ συγκεκριμένες πράξεις.

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Τα περισσότερα ΜΜΕ φρόντισαν να υπενθυμίσουν ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι «πρώην βουλευτής», αλλά παρέλειψαν να αναφέρουν ότι είναι και «καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης». Κι αυτή η επιλεκτική μνήμη μόνο δημοσιογραφικά ασήμαντη δεν είναι, ειδικά αυτές τις εποχές που ζούμε.