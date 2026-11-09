Ίσως δεν χρειαζόταν να ξέρουμε τόσα πολλά για τα σύκα.

Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα ώριμο, ζουμερό σύκο; Μάλλον όποιος έχει δει το βίντεο της Χάνα Φράι.

Η καθηγήτρια Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ προειδοποιεί ότι όποιος δει το βίντεο στο οποίο εξηγεί πώς δημιουργούνται τα σύκα, ίσως δεν θελήσουμε να τα ξαναφάμε. Δεν έχει άδικο.

Πρόκειται για έναν από τους πιο περίεργους κύκλους ζωής στη φύση, παρατηρεί η Χάνα Φράι. Το λουλούδι της συκιάς είναι το ίδιο το φρούτο και η επικονίαση γίνεται από ένα συγκεκριμένο είδος σφήκας.

Το έντομο, γονιμοποιημένο, μπαίνει στο σύκο από μια τρύπα τόσο μικρή, που χάνει τα φτερά του. Μετά την επικονίαση, γεννά τα αυγά του και στη συνέχεια πεθαίνει εκεί.

Οι αρσενικές προνύμφες που γεννιούνται γονιμοποιούν τις θηλυκές, οι οποίες με τη σειρά τους βγαίνουν από το σύκο για να πάνε σε άλλο και να ξεκινήσει εκ νέου αυτός ο κύκλος.

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Όσο για τις αρσενικές προνύμφες, πεθαίνουν μέσα στο σύκο, όπως έχει συμβεί νωρίτερα με τη μητέρα τους. Η φύση έχει φροντίσει για αυτό: απελευθερώνεται ένα ένζυμο στο σύκο, που διαλύει τα «κουφάρια» και αφήνει το πεντανόστιμο φρούτο που απολαμβάνουμε. Ή απολαμβάναμε προτού τα μάθουμε όλα αυτά.

{https://www.instagram.com/reel/DfcdCs9gauH/}