«Τα παιδιά μας επιστρέφουν στο σπίτι με τσιμπήματα, κοκκινίλες και φαγούρες» διαμαρτύρονται οι γονείς για την κατάσταση στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού.

Σε αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας οδηγείται το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού στην Ηλεία, μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει η εμφάνιση εντόμων και τα αλλεπάλληλα τσιμπήματα σε μαθητές. Οι γονείς ζητούν άμεση λύση εστιάζοντας το πρόβλημα στο γεγονός ότι ένας στάβλος γειτνιάζει με τις τάξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως καταγγέλλουν στο ilialive.gr μαθητές έχουν εμφανίσει τσιμπήματα, κοκκινίλες και έντονο κνησμό, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων και μαθητών, ορισμένα παιδιά χρειάστηκε να απευθυνθούν σε γιατρούς ή ακόμη και στο νοσοκομείο.

Δεν έλυσε το πρόβλημα η πρώτη απεντόμωση

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, έγινε ιδιαίτερα έντονο τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες. Αρχικά είχαν εντοπιστεί κυρίως σφήκες, ωστόσο στη συνέχεια οι μαθητές άρχισαν να αναφέρουν τσιμπήματα από άγνωστα μέχρι στιγμής έντομα. Ο Δήμος Πηνειού προχώρησε σε απεντόμωση, ωστόσο το μέτρο δεν φαίνεται να έδωσε οριστική λύση. Μετά την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο, οι αναφορές για τσιμπήματα συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί νέα παρέμβαση. Η λειτουργία του σχολείου αναστέλλεται για τις ανάγκες της νέας απεντόμωσης, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω Webex.

«Υγειονομική βόμβα» οι εγκαταστάσεις αλλά και ο στάβλος δίπλα στο σχολείο

Οι γονείς κάνουν λόγο για σοβαρό πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τα έντομα. Περιγράφουν τις εγκαταστάσεις του σχολείου ως «υγειονομική βόμβα», ζητώντας να δοθεί οριστική λύση και να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες για τους μαθητές. Όπως υποστηρίζουν, τα λυόμενα κτίρια είναι ιδιαίτερα παλιά και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας, φθορές, διαρροές, προβλήματα σε σωληνώσεις, ενώ δεν λειτουργούν σωστά όλες οι μονάδες κλιματισμού. Παράλληλα, καταγγέλλονται συχνές πτώσεις ρεύματος. Ο Σύλλογος Γονέων ζητά, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί ακόμη και η μεταφορά των μαθητών σε άλλο κατάλληλο κτίριο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ύπαρξη σταβλικής εγκατάστασης σε άμεση γειτνίαση με το σχολείο. Σύμφωνα με τη διεύθυνση, στον χώρο υπάρχουν χοίροι, κατσίκες και πρόβατα, ενώ η εγκατάσταση βρίσκεται δίπλα στην περίφραξη του σχολείου. Η διεύθυνση χαρακτηρίζει την κατάσταση απαράδεκτη και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ έχει γίνει και σχετική αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης.

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«Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία των παιδιών»

Η διεύθυνση του σχολείου ζητά να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών. Η διευθύντρια Ειρήνη Χρονοπούλου αναφέρει ότι το σχολείο είχε ζητήσει την παρέμβαση του Δήμου ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου. Μετά την πρώτη απεντόμωση και την επαναλειτουργία του σχολείου, όμως, το πρόβλημα επανεμφανίστηκε.«Στο όμορο οικόπεδο υπάρχει στάβλος με διάφορα ζώα και εφάπτεται στο φράκτη του σχολείου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο!» τονίζει η κ. Χρονοπούλου. «Δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα υγείας και ασφάλειας των παιδιών», είναι το μήνυμα της διεύθυνσης, η οποία ζητά ίση αντιμετώπιση του σχολείου και άμεση λύση.

Οι μαθητές περιγράφουν δύσκολες συνθήκες

Από την πλευρά τους, οι μαθητές κάνουν λόγο για μια κατάσταση που τους προκαλεί έντονη ανησυχία και ανασφάλεια. Ο αντιπρόεδρος του 15μελούς Ραφαέλα Μπινιέρι αναφέρεται στα τσιμπήματα και τον έντονο κνησμό, σημειώνοντας ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμη από ποιο έντομο προκαλούνται τα προβλήματα. Ζητούν, όπως αναφέρουν, να πραγματοποιηθεί νέα απεντόμωση αλλά και να γίνει ταυτοποίηση του εντόμου. Ο ταμίας του 15μελούς, Τάσος Ξένος, περιγράφει παράλληλα προβλήματα με μούχλα, ακατάλληλες τουαλέτες, κλιματιστικά που δεν λειτουργούν και συχνές διακοπές ρεύματος. Οι μαθητές, οι γονείς και η διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού ζητούν να υπάρξει άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να εντοπιστεί η αιτία της εμφάνισης των εντόμων, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα μπορούν να επιστρέψουν στις τάξεις τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους.