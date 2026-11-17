Η αποζημίωση ανά ιατρική επίσκεψη αναμένεται να αυξηθεί από τα 13 στα 15 ευρώ με την έλευση του νέου έτους.

Στα 15 ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από το 2027 η αποζημίωση της ιατρικής επίσκεψης για τους συμβεβλημένους γιατρούς τονίζει η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ. Η Ένωση χαρακτηρίζει την εξέλιξη ένα πρώτο θετικό βήμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αύξηση δεν επαρκεί για να καλύψει τη συσσωρευμένη απώλεια της πραγματικής αξίας της ιατρικής αμοιβής.

Όπως υπενθυμίζει, η αποζημίωση ανά ιατρική επίσκεψη παρέμεινε καθηλωμένη στα 10 ευρώ από το 2012 έως το 2025, χωρίς καμία αναπροσαρμογή για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η προηγούμενη αύξηση στα 13 ευρώ αποτέλεσε μια πρώτη αλλαγή, ενώ η νέα δέσμευση για τα 15 ευρώ από το 2027 εξακολουθεί, σύμφωνα με την Ένωση, να απέχει από μια ουσιαστική και δίκαιη αποζημίωση της ιατρικής πράξης.

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ ζητά την ουσιαστική αναπροσαρμογή της αμοιβής, με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και την αναγνώριση της επιστημονικής ευθύνης των συμβεβλημένων γιατρών. Παράλληλα, διεκδικεί τη δημιουργία ενός σταθερού και βιώσιμου πλαισίου αποζημίωσης, με τακτικές αυξήσεις και όχι με πολυετείς περιόδους μισθολογικής στασιμότητας.