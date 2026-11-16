Συντριβή για την Ολλανδία από τη Γερμανία.

Η Ολλανδία γνώρισε και την άλλη... όψη του νομίσματος, βιώνοντας τη συντριβή με 5-0 απ' τη Γερμανία στο Βερολίνο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της League Phase του Nations League.

Οι Γερμανοί πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League (αφήνοντας εκτός την Ελλάδα στην τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς, παρά τη νίκη της «γαλανόλευκης» επί της Σερβίας με 1-0 στο Βόλο).

Η Γερμανία «έκλεισε» με γκολ το πρώτο ημίχρονο (41' Σέρχαρντ), όμως στο δεύτερο 45λεπτο ήταν... καταιγιστική και με 4 γκολ σε 17 λεπτά (60', 71' Βιρτς, 65' Σλότερμπεκ, 77' Γκρούντα) έγραψε μία απ' τις πιο εμφατικές νίκες της Ιστορίας της απέναντι στους Ολλανδούς.