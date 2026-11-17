Πυρκαγιά ξέσπασε στο τάνκερ που έπλεε στα στενά του Ορμούζ.

Άλλο ένα τάνκερ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε το όνομα του πλοίου, το φορτίο, ούτε την τύχη του πληρώματος. Όμως, επεσήμανε ότι είναι το τέταρτο δεξαμενόπλοιο που υπέστη ζημιά εξαιτίας της πρόσκρουσης σε νάρκη, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί οι ανακοινώσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που πέφτουν σε νάρκες, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη επιμένει πως ελέγχει αυτή τη θαλάσσια οδό, ενώ βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή του, τη στιγμή που παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters