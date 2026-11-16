Γυναίκα στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο δευτερόλεπτα πριν πέσει ο βράχος.

Κάμερα οχήματος κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που ένας τεράστιος βράχος έπεσε πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο, στην Κίνα.

Τα αυτοκίνητα ήταν ακινητοποιημένα σε ουρά, σε ορεινό δρόμο της επαρχίας Σιτσουάν. Ξαφνικά, ένας τεράστιος βράχος έπεσε πάνω σε ένα από τα οχήματα, ταρακουνώντας το. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, δίπλα στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε στεκόταν μία γυναίκα.

Ο βράχος έσπασε το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου αμέσως μόλις συνήλθε από το σοκ, απομακρύνθηκε γρήγορα. Από την πτώση του βράχου δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

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