Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει και στο παρελθόν συνάντηση με τον Κιμ που δεν έγινε ποτέ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο.

«Θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Πηγαίνουμε στις Φιλιππίνες για μεγάλες συναντήσεις, κυρίως για τα οικονομικά, αλλά θα συζητηθούν και άλλα θέματα», είπε αρχικά σε δημοσιογράφους.

«Μετά θα πάμε στην Κίνα, θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Σι και με τον πρόεδρο Πούτιν και μπορεί επίσης να συναντηθούμε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Θα είναι καλό. Έχουμε πιθανότητα να πετύχουμε πολλά», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος συνάντησε αρκετές φορές τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων και μία φορά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της Κορέας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει στο παρελθόν ότι θα ήθελε να ξανασυναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ωστόσο, μέχρι τώρα Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι δεν υπήρχαν άμεσα σχέδια για κάτι τέτοιο.

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Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προαναγγείλει συναντήσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας οι οποίες δεν έγιναν ποτέ, όπως κατά τη διάρκεια περσινού ταξιδιού του στην Ασία, υπενθυμίζει το Reuters.