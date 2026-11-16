Ο Τραμπ έριξε το φταίξιμο στην κυβέρνηση Μπάιντεν για την αναστολή των πτήσεων σε πανεθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ την Παρασκευή.

Δηλώσεις για το «κατασκοπικό» σκάνδαλο με τον πρόσφατα παραιτηθέντα CEO της Nvidia, αλλά και την κατάρρευση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας την περασμένη Παρασκευή, που παρέλυσε τα αμερικανικά αεροδρόμια έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τους ομολόγους του Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αναφερόμενος στον Τζένσεν Χουάνγκ και τη φερόμενη σχέση του με Κινέζα κατάσκοπο, ο Τραμπ δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η υπόθεση αυτή δεν έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Δεν τέθηκε σε κίνδυνο και η χώρα μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ» διαμήνυσε ο Τραμπ επιχειρώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που έχουν προκύψει.

Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί και τόνισε ότι δεν θα τον πείραζε να να δει τον Χουάνγκ να αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία της εταιρείας παρά το σκάνδαλο γαι την εξωσυζυγική σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ.

Το φταίξιμο στον Μπάιντεν για την κατάρρευση στα αεροδρόμια

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή έκανε τα πρώτα σχόλιά του και για την πανεθνική αναστολή των πτήσεων την Παρασκευή από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Ο Αμερικανός πρόεδρος βρήκε μία ακόμα ευκαιρία να επιρρίψει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, επειδή κατέστησε, όπως είπε ακόμη χειρότερο ένα «παλιό και χαλασμένο» σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Προέτρεψε επίσης το Κογκρέσο να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος. «Η κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν μία καταστροφή για τον FFA», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Δαπανήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά άστοχα, καθιστώντας ένα παλιό και προβληματικό σύστημα χειρότερο από ό,τι ήταν στην αρχή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του γνωρίζει το πρόβλημα και έχει σχέδιο για τα συστήματα ελέγχου των πτήσεων, αλλά «χρειαζόμαστε το Κογκρέσο να μας δώσει τα χρήματα γρήγορα» είπε.

Σε αυτή την άποψη επέμεινε και σε δηλώσεις του πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία.

«Έχουμε έναν παλιό εξοπλισμό, χαλασμένο. Το λέμε αυτό στο Κογκρέσο. Κάποιος εξοπλισμός είναι ηλικίας 55 ετών. Δεν θέλω να επιρρίψω ευθύνες σε κανέναν, αλλά η κυβέρνηση Μπάιντεν συνέδεσε πολύ χαλκό σε γυαλί. Και αν γνωρίζετε κάτι από ηλεκτρολογία, (θα ξέρατε0 ότι δεν συνδέει χαλκό σε γυαλί. Έτσι δαπανήθηκαν πολλά χρήματα, Ο εξοπλισμός είναι πολύ παλιός, σε μερικές περιπτώσεις πάνω από 50 χρόνια, και ουσιαστικά θέλουμε να το ανατινάξουμε και να βάλουμε νέο. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό ταυτόχρονα με πολύ λίγο κόπο. Επομένως, αυτό θα κάνουμε αλλά χρειαζόμαστε τα χρήματα για να το κάνουμε. Αλλά, ουσιαστικά αυτό που είδατε να συμβαίνει την Παρασκευή ήταν έναν πολύ παλιό εξοπλισμό να παθαίνει «έμφραγμα», τόνισε μεταξύ άλλων.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2122339168135319767}

Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι 12,5 δις. δολάρια για την FAA, στο πλαίσιο ενός σημαντικού πακέτου φορολογίας και δαπανών. Ο αρμόδιος υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε ότι το γερασμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα χρειαστεί περισσότερη χρηματοδότηση για μια ευρύτερη αναθεώρηση.

Η κατάρρευση

Η FAA δήλωσε ότι ο εξοπλισμός της κατέστη ασταθής μετά την εισροή μεγάλου όγκου δεδομένων στο δίκτυό της. Η υπηρεσία δήλωσε πως για την αναστολή των πτήσεων ενδεχομένως να σχετίζονται και οι εργασίες κάποιων εργολάβων σε ένα σημείο. Η υποκείμενη αιτία παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι αναστολές των πτήσεων της FAA σε εθνικό επίπεδο είναι σπάνιες. Οι δύο τελευταίες ήταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και μια σύντομη διακοπή λειτουργίας των υπολογιστών της FAA τον Ιανουάριο του 2023.

Με πληροφορίες του CBSNews