Η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,9 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 4%, με την εταιρεία να επωφελείται από τη μεγαλύτερη χωρητικότητα των αεροσκαφών Airbus A321neo και τη βελτίωση των μοναδιαίων εσόδων.

Αύξηση εσόδων και επιβατικής κίνησης, αλλά σημαντική υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας, κατέγραψε η AEGEAN στο 9μηνο του 2026, καθώς το υψηλό κόστος καυσίμων και οι αρνητικές συναλλαγματικές αποτιμήσεις επιβάρυναν τα οικονομικά αποτελέσματα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,496 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 100,6 εκατ. ευρώ, από 148 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 32%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 354,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 35%, στα 127,2 εκατ. ευρώ.

Ισχυρότερη ήταν η εικόνα του τρίτου τριμήνου, κατά το οποίο η αεροπορική εταιρεία αξιοποίησε τη δυναμική της θερινής περιόδου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα 679,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 4%, στα 208,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 103,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση. Η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,9 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 4%, με την εταιρεία να επωφελείται από τη μεγαλύτερη χωρητικότητα των αεροσκαφών Airbus A321neo και τη βελτίωση των μοναδιαίων εσόδων.

Στο σύνολο του 9μήνου, η AEGEAN μετέφερε 13,6 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 3%, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις ανήλθαν σε 16,7 εκατομμύρια. Η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 6%, στα 5,8 εκατ. επιβάτες, και η διεθνής κατά 2%, στα 7,8 εκατομμύρια. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περιόρισαν τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένους προορισμούς, ενώ ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,8%. Παράλληλα, το κόστος καυσίμων πριν από τις αντισταθμίσεις εκτινάχθηκε στα 408,1 εκατ. ευρώ, έναντι 270 εκατ. ευρώ το 2025, με τα σχετικά συμβόλαια να περιορίζουν σημαντικά την επιβάρυνση. Η ρευστότητα του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή, στα 923 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, επισήμανε ότι η διατήρηση της κερδοφορίας στηρίχθηκε καθοριστικά στις προαγορές καυσίμων, προειδοποιώντας για τις προκλήσεις που δημιουργούν οι υψηλές τιμές και η σταδιακή λήξη των συμβολαίων αντιστάθμισης. Η εταιρεία σχεδιάζει ευέλικτες προσαρμογές του πτητικού έργου, συνεχίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη νέων δρομολογίων. Στο πλαίσιο ανανέωσης του στόλου, παρέλαβε επτά νέα Airbus A321neo, ενώ από το δεύτερο τρίμηνο του 2027 αναμένει τις πρώτες παραδόσεις Airbus A321LR.