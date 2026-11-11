Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 318,14 εκατ. ευρώ, έναντι 406,56 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο συναλλαγών στα 40,2 εκατ. τεμάχια.

Με κέρδη 0,53% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.656,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 318,14 εκατ. ευρώ, έναντι 406,56 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο συναλλαγών στα 40,2 εκατ. τεμάχια. Από τη συνολική αξία, 40,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Συνολικά, 64 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 34 πτωτικά και 40 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 3.245,8 μονάδες. Στις τράπεζες, η Πειραιώς ξεχώρισε με άνοδο 2,1% στα 10,21 ευρώ και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 105,7 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 1,51% στα 4,84 ευρώ, με συναλλαγές 33,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,86 ευρώ με κέρδη 0,83% και τζίρο 36,7 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε άνοδο 0,26% στα 17,33 ευρώ, με συναλλαγές 33,5 εκατ. ευρώ. Οι τέσσερις συστημικές συγκέντρωσαν συνολικά 209,4 εκατ. ευρώ.Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε 1,51% και η CrediaBank 0,64%, ενώ η Optima Bank υποχώρησε κατά 1,69% στα 14,52 ευρώ.

Ο FTSE 25 κέρδισε 0,53% στις 6.823,6 μονάδες και ο FTSEM σημείωσε άνοδο 0,88% στις 3.113,1 μονάδες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,62% στα 22,70 ευρώ, η Lamda Development κατά 1,77%, ο ΟΤΕ κατά 1,33% και η Motor Oil κατά 1,09%. Η Allwyn έκλεισε στα 10,05 ευρώ με άνοδο 0,8% και η Coca-Cola HBC στα 51,60 ευρώ με κέρδη 0,58%.

Αντίθετα, η Metlen υποχώρησε κατά 1,08% στα 45,98 ευρώ, η ΔΕΗ κατά 1,09% στα 23,60 ευρώ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά 1,7% στα 3,46 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 3,06% στα 4,72 ευρώ και η Κρι Κρι κατά 2,72% στα 37,70 ευρώ. Η Safe Bulkers εκτινάχθηκε κατά 12,35% στα 7,46 ευρώ και η Star Bulk κέρδισε 3,76% στα 25,40 ευρώ.