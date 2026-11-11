Η σειρά «Emily in Paris» ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της στην Ελλάδα.

To Νetflix έδωσε στη δημοσιότητα το teaser από την 6η και τελευταία σεζόν της αγαπημένης σειράς, «Emily in Paris» που κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου.

«Στην υγειά της Emily Cooper» γράφει σε ανάρτησή του το Netflix, αποχαιρετώντας την σειρά, αλλά όχι πριν ακουστεί και μία τελευταία ιστορία.

Το teaser περιέχει πλάνα από ένα σωστό αντίο στην τηλεοπτική Lily Collins και την φίλη της Mindy Chen, που υποδύεται η Ashley Park, με εικόνες από την πορεία της φιλίας τους και της περιπέτειας που έζησαν.

Στην 6η σεζόν, η Emily μπαίνει σε μία νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομάντζου και έρχεται αντιμέτωπη με καθοριστικές αλλαγές που θα φέρουν αναταράξεις για μία ακόμα φορά τις αξίες της.

Καθώς η Emily θα ταλανίζεται ανάμεσα σε καριέρα και σχέσεις και θα επανεκτιμά το μέλλον της, θα χρειαστεί να λάβει μία τελευταία απόφαση για τη ζωή που έχει χτίσει το Παρίσι.

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Στο βίντεο η Emily αναπολεί τις στιγμές διασκέδασης που έζησε στο Παρίσι πριν η ζωή της γίνει χαοτική, δραματική και πολύ πιο περίπλοκη.

«Αυτό δεν είναι απλά ένας ακόμα διασκεδαστικός χρόνος στο εξωτερικό» της λέει η Mindy. «Αυτή είναι η ζωή σου». Τότε οι δύο φίλες κάνουν μία πρόποση: «σε μία τελευταία ιστορία».

Στο teaser οι φανς της σειράς βλέπουν πλάνα από το τελευταίο αυτό ταξίδι της Emily με την Mindy στην Ελλάδα. Εκεί, στη Μύκονο όπου έγιναν τα γυρίσματα θα ξαναβρεί τον Γκαμπριέλ. «Είσαι έτοιμη;» της λέει εκείνος.

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