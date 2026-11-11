Προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα του Κορωπίου ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού της πισίνας και δύο εργαζόμενοι - Η θέση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη για το περιστατικό.

Με ανακοίνωσή τους τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη παίρνουν θέση για το συμβάν με τις αναθυμιάσεις στο χώρο της πισίνας το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, η έντονη οσμή προκλήθηκε από λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών από το εξωτερικό συνεργείο συντήρησης, στον χώρο του μηχανοστασίου. Αμέσως αποφασίστηκε η εκκένωση του κτηρίου, ενώ μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία» για ιατρικό έλεγχο. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι μαθητές και το προσωπικό. Οι Αρχές νωρίς το μεσημέρι απομάκρυναν το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ από την αποθήκη της πισίνας. Για το περιστατικό επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου ενώ η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, πραγματοποιήθηκε από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

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Αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: «Αποκλειστική ευθύνη των συντηρητών»

Τα Εκπαιδευτήρια υπογραμμίζουν ότι η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε αποκλειστικά στον χώρο του μηχανοστασίου και ότι το νερό της πισίνας δεν επηρεάστηκε. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη και πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η διεύθυνση αποδίδει την ευθύνη για το συμβάν στην εταιρεία που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης και στους υπευθύνους της, ενώ προαναγγέλλει την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος κατά παντός υπευθύνου.

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Προειδοποιεί, επίσης, ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων διακινούν αναφορές που συνδέουν το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της πισίνας. Στην ανακοίνωσή τους, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη τονίζουν ότι η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη τους προτεραιότητα, ενώ ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή τους.

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Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους. Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί. Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου. Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsir53ub79d?integrationId=40599y14juihe6ly}