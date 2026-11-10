Δείτε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών της σημερινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας από τη σημερινή (10/11) κλήρωση.

Οι σημερινοί τυχεροί αριθμοί είναι 14, 29, 30, 34, 37 και Τζόκερ το 18.

Τζακ ποτ σημειώθηκε στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, αλλά δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, πέντε δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=3HNho1pRsVw}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: