Τα μοντέλα βρίσκονται στην τελική δεκάδα.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν στα πλαίσια ενός διαφορετικού κόσνεπτ χωρίς ρούχα.

Η Σταυρούλα Μ. δεν αισθάνθηκε άνετα με τη δοκιμασία και αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από τον διαγωνισμό, ενώ στο τέλος της βραδιάς ο Χρύσανθος δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός διαγωνισμού.

Στην κορυφή, βρέθηκε η Άννα, η οποία σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, είχε να διαχειριστεί ορισμένα προνόμια, τα οποία όμως, έφεραν ένταση και ερωτηματικά στο πλατό και στους συμπαίκτες της.

Η σημερινή δοκιμασία του GNTM 7

Μετά τη χθεσινή, διπλή αποχώρηση, οι 10 καλύτεροι του GNTM 7 έρχονται αντιμέτωποι με μία τελείως διαφορετική συνθήκη, στην οποία καλούνται να φωτογραφηθούν στον ρόλο ενός γονέα που κάνει multitasking.

Στο πλευρό τους έχουν επαγγελματίες μοντέλα μιας άλλης ηλικίας, τα παιδιά, καθώς και σκυλάκια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να κρατούν καθημερινά αντικείμενα.

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Το πλατό, προσαρμόστηκε έτσι ώστε να απεικονίζει τρεις διαφορετικές πόλεις.

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Από την Αθήνα, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν και να ανταποκριθούν σε κάθε συνθήκη.

Η Άννα, ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, έπρεπε να αποφασίσει ποιος συμπαίκτης της θα ποζάρει σε ποιο φόντο, πόσα παιδιά θα πρέπει να κρατάει και πόσα props θα έχει στη διάθεσή του.

Η ίδια, φαίνεται να έχει έρθει στο σημερινό πλατό με άλλον αέρα, με τις αποφάσεις της να σχολιάζονται έντονα από τους υπόλοιπους παίκτες.

Παράλληλα, η Άννα, επέλεξε να δυσκολέψει περισσότερο την Καρολίνα, παρά το γεγονός ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις στο σπίτι, ενώ τα βέλη της τα έριξε και στην Σταυρούλα, την οποία επέλεξε για να φωτογραφηθεί με φόντο την Αθήνα.

Τέλος, είχε την ευκαιρία να αποφασίσει ποιον από τους συμπαίκτες της θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, περιορίζοντάς του τον χρόνο και δίνοντάς του ακόμη ένα prop.

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