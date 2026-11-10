Ο Dani Roman κατέκτησε το Guinness World Records™ για το μεγαλύτερο ύψος εκτόξευσης ανθρώπου με καταπέλτη, φτάνοντας τα 100,36 μέτρα.

Οι B.A.S.E. jumpers, Red Bull αθλητές Dani Roman και Fred Fugen εκτοξεύτηκαν από την ψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης στη Σλοβενία, επιταχύνοντας από τα 0 στα 180 χλμ./ώρα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα και κατακτώντας δύο νέα Guinness World Records™.

Για το Red Bull Human Catapult, οι δύο αθλητές εκτοξεύτηκαν από έναν ειδικά σχεδιασμένο καταπέλτη ύψους 60 μέτρων, ο οποίος κατασκευάστηκε στο ανώτερο τμήμα της καμινάδας Trbovlje, ύψους 360 μέτρων.

Μέσα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα, οι Roman και Fugen επιτάχυναν από τα 0 στα 180 χλμ./ώρα, πριν βγουν από την κάψουλα και συνεχίσουν κάθετα προς τον ουρανό. Φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο της πτήσης τους, βίωσαν για λίγες στιγμές την αίσθηση μηδενικής βαρύτητας και στη συνέχεια πέρασαν σε ελεύθερη πτώση, πριν ανοίξουν τα αλεξίπτωτά τους και προσγειωθούν με ασφάλεια.

Ο Dani Roman κατέκτησε το Guinness World Records™ για το μεγαλύτερο ύψος εκτόξευσης ανθρώπου με καταπέλτη, φτάνοντας τα 100,36 μέτρα. Στην ταυτόχρονη εκτόξευση που ακολούθησε, οι Roman και Fugen σημείωσαν και δεύτερο ρεκόρ, φτάνοντας σε συνδυαστικό ύψος 151,72 μέτρων.

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Ο Roman περιέγραψε την εμπειρία:

«Βρίσκεσαι μέσα στην κάψουλα περιμένοντας την αντίστροφη μέτρηση και, όταν απομένουν πέντε δευτερόλεπτα, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και σφίγγεις ολόκληρο το σώμα σου. Και μετά γίνεται απλώς “μπαμ!”. Συνεχίζεις να ανεβαίνεις όλο και πιο ψηλά και ξαφνικά νιώθεις σαν όλα γύρω σου να κινούνται σε αργή κίνηση. Είναι εντελώς σουρεαλιστικό και απίστευτα διασκεδαστικό.»

Ο καταπέλτης αναπτύχθηκε ειδικά για το project από τη σλοβενική ομάδα DD Squad και χρειάστηκαν περίπου δύο μήνες για την κατασκευή του στο εσωτερικό της καμινάδας. Το σύστημα έφτανε σε ύψος τα 60 μέτρα, ενώ κατά την εκτόξευση οι δύο Red Bull αθλητές βίωσαν δυνάμεις επιτάχυνσης έως και 4,2G.

Η ιδέα χρειάστηκε συνολικά δυόμισι χρόνια ανάπτυξης, με στόχο να εξερευνηθεί ένας εντελώς νέος τρόπος έναρξης ενός B.A.S.E. jump μέσω μηχανικής εκτόξευσης.