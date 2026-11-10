Μετά το δημοσίευμα του Dnews.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Δημοτική Αρχή Μοσχάτου – Ταύρου μετά το δημοσίευμα του Dnews για την αυτοσχέδια κάλυψη ανοίγματος σε πεζοδρόμιο της περιοχής με κομμάτι από παλιά πινακίδα δρόμου.

Το περιστατικό, που ανέδειξε το Dnews, προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πεζών, καθώς στη θέση του προβλεπόμενου καλύμματος είχε τοποθετηθεί ένα μεταλλικό κομμάτι που παρέπεμπε σε πινακίδα οδικής σήμανσης.

Ωστόσο, η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής ήταν άμεση. Μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος, υπήρξε κινητοποίηση για την αντιμετώπισή του, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το σημείο να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση.

«Το καπάκι φρεατίου είχε κλαπεί από τους γνωστούς άγνωστους και είχε αντικατασταθεί προσωρινά με κομμάτι λαμαρίνα από παλιά πινακίδα. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα διότι το κάτω καπάκι υπάρχει κανονικά, με την πρώτη διαθεσιμότητα που συγκεκριμένου υλικού θα αντικατασταθεί. Καθημερινά γίνεται τέτοιου είδους κλοπές και δε περιορίζονται στα καπάκια κλέβουν τα καλώδια και έχουμε πολλές περιοχές χωρίς φωτισμό γιατί δε μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.

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Έχει γίνει μάστιγα. Μια μήνυση καθημερινά στην Αστυνομία αλλά δε γίνεται τίποτα και να τους πιάσουν τους αφήνουν αμέσως. Το πρόβλημα και η αγωνία μας είναι μη χτυπήσει κανένας άνθρωπος» ανέφερε στο Dnews ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών – Αστικού Σχεδιασμού- Προσβασιμότητας – ΣΒΑΚ, – Καταγραφής & Διαχείρισης θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου Ιωάννης Σάββας.