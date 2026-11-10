Η Ελλάδα 2.0 έλαμψε στο Μοσχάτο.

Μια απίστευτη εικόνα από την περιοχή του Μοσχάτου προκαλεί απορίες και προβληματισμό για την κατάσταση των πεζοδρομίων και τις αυτοσχέδιες λύσεις που συναντούν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία του Dnews, σε πεζοδρόμιο του Μοσχάτου, εκεί όπου κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό καπάκι για την κάλυψη ενός ανοίγματος, έχει τοποθετηθεί ένα μεταλλικό κομμάτι που παραπέμπει σε παλιά πινακίδα δρόμου!

Η χαρακτηριστική μπλε επιφάνεια και τα γράμματα που διακρίνονται πάνω της δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρερμηνείας ως προς την αρχική χρήση του υλικού.

Το θέαμα θυμίζει περισσότερο αυτοσχέδια κατασκευή παρά κανονική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο. Το ερώτημα είναι ποιος αποφάσισε ότι ένα κομμάτι από ταμπέλα δρόμου αποτελεί κατάλληλη λύση για ένα πεζοδρόμιο από το οποίο περνούν καθημερινά πολίτες.

Ελλάδα 2.0 βλέπετε…