Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, όλα τα καταστήματα Pizza Fan θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι.

Την επαναλειτουργία των καταστημάτων της σε ολόκληρη τη χώρα ανακοίνωσε η Pizza Fan, γνωστοποιώντας ότι από αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, συνολικά 107 καταστήματα του δικτύου της επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, όλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να εξυπηρετήσουν ξανά το καταναλωτικό κοινό. Παράλληλα, η Pizza Fan ευχαριστεί τους πελάτες της για τα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης που έλαβε το προηγούμενο διάστημα, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη τους αποτελεί τη δύναμή της.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan

Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης - η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών.

{https://www.facebook.com/pizzafangreece/posts/pfbid02Vsx27GXxeGmKH4wcdSoGEiLJf1FBtXkUjU2FeNgMToLRr3NGcPydHCL3sUJGgubpl}

Tο πλαίσιο της επανεκκίνησης της λειτουργίας των καταστημάτων

Μετά το «λουκέτο» που επιβλήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, η αλυσίδα ετοιμάζεται για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της την Τετάρτη 11 του μήνα μετά την αναστολή της δραστηριότητάς τους στις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της υπόθεσης φοροδιαφυγής. Την ίδια ώρα, ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και τις οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στους εργαζομένους.

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Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν χθες σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με βασικά θέματα την καταβολή των δεδουλευμένων και τις συνθήκες απασχόλησης στα καταστήματα. Όπως καταγγέλλουν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου, ωστόσο μέρος των περίπου 2.500 εργαζομένων της αλυσίδας δεν έχει λάβει ακόμη τα χρήματα που δικαιούται. Παράλληλα, διατυπώνονται καταγγελίες για τις πραγματικές ώρες εργασίας. Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι, ενώ εμφανίζονταν δηλωμένοι για τετράωρη απασχόληση, στην πράξη εργάζονταν ακόμη και έως 13 ώρες ημερησίως. Οι εκπρόσωποί τους ζητούν σαφείς απαντήσεις για τις εκκρεμείς πληρωμές, αλλά και εγγυήσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης.

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Νίκη Κεραμέως: Aπό την Τετάρτη 11/11 ξεκινούν οι παραγγελίες στα καταστήματα της Pizza Fan

Σε σημερινές της δηλώσεις η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την επαναλειτουργία της πλειονότητας των καταστημάτων της Pizza Fan σημειώνοντας ότι . «Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει πληρωθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, και έχουν αποδεσμευτεί λογαριασμοί για πληρωμή προμηθευτών και για εισπράξεις και για ζητήματα υποχρεώσεων προς το κράτος, φόρους και άλλα. Άρα μπορεί πλέον να κινηθεί η εταιρεία και το σχέδιο είναι από αύριο να ξεκινήσουν και οι παραγγελίες». Ερωτηθείσα σχετικά με το ποιος έχει αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας, η υπουργός εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προσωρινή διοίκηση, ενώ εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: είτε να παραμείνει το υφιστάμενο διοικητικό σχήμα είτε να εισέλθει νέος επενδυτής, ο οποίος θα αναλάβει την αλυσίδα.

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