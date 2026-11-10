Ο Ερρίκος Πετιλόν κατηγορείται για συμμετοχή ως «μπροστινός» στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο Ερρίκος Πετιλόν, που κατηγορείται για εμπλοκή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να του επιβληθούν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε πως οι εταιρείες στις οποίες εμφανιζόταν ως διαχειριστής εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι οφειλές που εμφανίζονται στο όνομά του ανέρχονται περίπου στις 600.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος εργαζόταν ως διανομέας και δήλωνε μηνιαία εισοδήματα λίγο πάνω από 100 ευρώ. Στο απολογητικό του υπόμνημα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, με εξαίρεση μία γυναίκα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης» ανέφερε, προσθέτοντας ότι πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί μόνο μετά τη σύλληψή του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η παραχώρηση των κωδικών του θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή.

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Οι δηλώσεις του Πετιλόν

«Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος», δήλωσε ο Ερρίκος Πετιλόν, βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απολογία του. «Θέλω να εκφράσω το μεγάλο μου ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη του νομικού μου εκπροσώπου, που έχω δίπλα μου και τους δημοσιογράφους που τρέξατε να με υποστηρίξατε», ανέφερε αρχικά ο Ερρίκος Πετιλόν, έχοντας δίπλα του τον δικηγόρο του Όθωνα Παπαδόπουλο.

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«Όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη όχι μόνο για μένα αλλά για όλους που έχουν περάσει τις συλλήψεις. Μας έβγαλαν από τα σπίτια μας και δεν μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε. Μείναμε σε έναν χώρο 48 ώρες σε καρέκλες και καναπέδες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ήμουν συνεργάσιμος γιατί ήξερα ότι δεν ευθύνεται κανείς άλλος γι’ αυτή τη διαδικασία παρά το κράτος».

»Είμαι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συμφωνώ ότι το κράτος κυνηγάει την παραβατικότητα. Όμως άλλο “κυνηγάω την παραβατικότητα” και άλλο συλλαμβάνω έναν ντελιβερά από την Καβάλα με δύο παιδιά, που δεν είχε καμία σχέση. Εγώ έχω συνηθίσει να είμαι εκτεθειμένος. Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος και τα άχυρα ας τα πάρουν σπίτια τους να τα φάνε. Αυτή την καινούργια λεξούλα να μην την επαναλαμβάνουν γιατί θα γίνω αγριάνθρωπος», τόνισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmrkr6igpght?integrationId=40599y14juihe6ly}