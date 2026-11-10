Παρότι ακύρωσε την ομιλία της, η Μέγκαν Μαρκλ ήταν στο πλευρό του συζύγου της.

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη σύλληψη του πατέρα της, αλλά ακύρωσε την ομιλία της σε εκδήλωση εκεί.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έδωσαν το παρών σε εκδήλωση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Ο γιος του βασιλιά Καρόλου μίλησε στα εγκαίνια του Lost Screen Memorial, μιας εγκατάστασης τέχνης στη μνήμη των παιδιών που πέθαναν εξαιτίας των όσων υπέστησαν στα social media.

Δημοσιογράφοι ρώτησαν τη Μέγκαν Μαρκλ πώς αισθάνεται μετά τη σύλληψη του πατέρα της, Τόμας, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της, επέλεξαν να μην απαντήσουν.

Η δούκισσα του Σάσεξ ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στην εκδήλωση, αλλά ακύρωσε την ομιλία της, δήλωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού. Η Μαρκλ δεν ένιωθε αρκετά δυνατή προκειμένου μιλήσει στην εκδήλωση, σύμφωνα με πηγή του Associated Press.

{https://x.com/SkyNews/status/2120103269804429457}

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Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Φλόριντα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σε αποθήκες που νοίκιαζε στην Καλιφόρνια εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων φωτογραφίες του 82χρονου με γυμνά ανήλικα κορίτσια.

Πρίγκιπας Χάρι: Είμαι εδώ ως πατέρας

Τόσο ο πρίγκιπας Χάρι όσο και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν μιλήσει πολλές φορές για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο για τα παιδιά και έχουν κατηγορήσει τους κολοσσούς της τεχνολογίας ότι δεν κάνουν αρκετά για να τα προστατεύσουν.

«Πώς φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να φτιάξουμε τεχνολογία ικανή να κάνει εξαιρετικά πράγματα, αλλά να πασχίζουμε να την κάνουμε ασφαλή για ένα παιδί;», διερωτήθηκε ο πρίγκιπας Χάρι στην ομιλία του στις Βρυξέλλες.

«Δεν είμαι εδώ ως ειδικός, ούτε ως πολιτικός. Είμαι εδώ ως πατέρας, η σύζυγός μου ως μητέρα και στεκόμαστε δίπλα σε γονείς που ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι θα υπήρχε ο λόγος να βρεθούν σε αίθουσες όπως αυτή», είπε αναφερόμενος σε γονείς που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους πέθαναν εξαιτίας των συνεπειών του διαδικτύου.

Ο 42χρονος κάλεσε τις εταιρείες των social media να μην προβάλουν σε ανήλικους περιεχόμενο που δεν θα έδειχναν στα δικά τους παιδιά. Επίσης, έκανε έκκληση για περισσότερη διαφάνεια και βοήθεια στους γονείς, ιδιαίτερα σε εκείνους που θέλουν πρόσβαση στις συσκευές και τους λογαριασμούς των παιδιών τους, προκειμένου να καταλάβουν τι αντιμετώπισαν στο διαδίκτυο.

«Πολλοί γονείς, παρότι τα παιδιά τους αυτοκτόνησαν, έπρεπε να περιμένουν ακόμα και οχτώ χρόνια για να αποκτήσουν πρόσβαση στο κινητό του παιδιού τους. Εξαιτίας της πολιτικής της εταιρείας για τα προσωπικά δεδομένα, οι γονείς δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν πώς πέθανε το παιδί τους. Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μια χούφτα πολύ ισχυροί άνθρωποι… θα ήθελαν να δουν τον κόσμο όπως εκείνον των social media: με ανομία, χωρίς συνέπειες, απόλυτο χάος, διχασμός», υπογράμμισε ο πρίγκιπας Χάρι.

{https://x.com/SkyNews/status/2120089332958601342}