«Αυτό Δεν το Πρόλαβες! Την εποχική γρίπη όμως, θα μπορούσες να την προλάβεις!»

Στην καθημερινότητα των οικογενειών υπάρχουν στιγμές που έρχονται απρόσμενα και δεν μπορούν να προβλεφθούν. Όμως, όταν πρόκειται για την υγεία των παιδιών, η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με κεντρικό μήνυμα «Αυτό Δεν το Πρόλαβες! Την εποχική γρίπη όμως, θα μπορούσες να την προλάβεις!», η AstraZeneca υλοποιεί μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού, ενθαρρύνοντας τους γονείς και τους φροντιστές να ενημερωθούν και να συζητήσουν με τον παιδίατρό τους για την προστασία των παιδιών τους από την εποχική γρίπη.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά μικρής ηλικίας και σε εκείνα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, υπενθυμίζοντας ότι ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί σημαντικό μέτρο προστασίας για τη διαφύλαξη της υγείας τους.

Η πρόληψη είναι μια επιλογή που μπορούμε να κάνουμε εγκαίρως

Η εποχική γρίπη είναι μια οξεία αναπνευστική λοίμωξη που μεταδίδεται εύκολα, ιδιαίτερα σε χώρους όπου τα παιδιά έρχονται καθημερινά σε στενή επαφή, όπως οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία. Αν και μπορεί να προσβάλει ανθρώπους κάθε ηλικίας, ορισμένες ομάδες παιδιών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου ή επιπλοκών.

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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο εμβολιασμός αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης της λοίμωξης από τους ιούς της γρίπης και των σοβαρών επιπτώσεών της, ενώ η προστασία που προσφέρει μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον ετήσιο εμβολιασμό.

Αυξημένη ανάγκη προστασίας για τα μικρότερα και πιο ευάλωτα παιδιά

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται κατά προτεραιότητα σε όλα τα βρέφη και παιδιά ηλικίας έξι μηνών έως πέντε ετών, καθώς και για παιδιά και εφήβους μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παιδιά με άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, σοβαρά καρδιολογικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια, νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα, ανοσοκαταστολή και σύνδρομο Down. Η αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού και η καθοδήγηση της οικογένειας πραγματοποιούνται πάντοτε σε συνεργασία με τον παιδίατρο.

Η προστασία των παιδιών είναι υπόθεση όλης της οικογένειας

Η προστασία από τη γρίπη δεν αφορά μόνο τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Αφορά και το περιβάλλον τους. Για τον λόγο αυτό, η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης και για άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με βρέφη μικρότερα των έξι μηνών ή φροντίζουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Μέσα από την ενημερωτική ιστοσελίδα www.prolavetinpaidikigripi.gr, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν κατανοητές πληροφορίες για τη γρίπη, τη μετάδοσή της, τις ομάδες για τις οποίες συστήνεται εμβολιασμός και τη σημασία της πρόληψης. Παράλληλα, ενθαρρύνονται να κάνουν το πιο ουσιαστικό βήμα: να συζητήσουν με τον παιδίατρό τους για την προστασία των παιδιών τους.

Η AstraZeneca, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ενισχύει την ενημέρωση γύρω από την εποχική γρίπη και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, συμβάλλοντας στην προστασία της υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους.