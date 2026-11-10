«Πολύ παραγωγικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες η πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση των τριμερών συνομιλιών ο Αμερικανός εκπρόσωπος, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τις συζητήσεις «πολύ παραγωγικές» αλλά τόνισε ότι χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά να γίνει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ο Ρούμπιο τόνισε ακόμα ότι στόχος ήταν σε κάποιο σημείο να επεκταθούν οι τριμερείς διαβουλεύσεις ώστε να συμπεριληφθούν και οι ευρωπαϊκές φωνές.

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Ο εκπρόσωπος Τύπου των Μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας δήλωσε πως αναμένουν οι συνομιλίες να συνεχιστούν και αύριο.

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Πριν από τη βασική συνάντηση, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε ξεχωριστές συνομιλίες με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς και με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Χλευασμός του Λαβρόφ στην Ευρώπη

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκεί Λαβρόφ σχολιάζοντας την πρώτη ημέρα των συνομιλιών σημείωσε πως Ο όλα όσα θέλουν να συζητήσουν η ΕΕ και η Ουκρανία αφορούν σε μια άμεση εκεχειρία και επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα συμφωνήσει σε αυτό.

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν να συζητήσουν την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ο Λαβρόφ χλευάζει τη συμμετοχή της ΕΕ, λέγοτας «ας κάτσουν εκεί στο ξενοδοχείο».

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