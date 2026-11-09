Ο ΕΦΚΑ εισπράττει λιγότερα χρήματα, ενώ εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να πληρώνει τις συντάξεις των σημερινών δικαιούχων.

Περισσότερα από 508 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το Δημόσιο για να καλύψει τα χρήματα που χάνει ο ΕΦΚΑ από τις ασφαλιστικές εισφορές που πλέον κατευθύνονται στο νέο επικουρικό ταμείο ΤΕΚΑ. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Νοεμβρίου 2026 και καθορίζει πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση του ΕΦΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, το συνολικό ποσό για την τετραετία 2022-2025 υπολογίζεται σε 508.416.928 ευρώ. Από αυτά, έχουν ήδη καταβληθεί 29,5 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν μέσα στο 2026 και το 2027. Συγκεκριμένα, 277 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καταβληθούν εντός του 2026, ενώ άλλα 201,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν το 2027.

Η χρηματοδότηση συνδέεται με τη λειτουργία του ΤΕΚΑ, στο οποίο ασφαλίζονται οι νέοι εργαζόμενοι που υπάγονται στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Παλαιότερα, οι εισφορές αυτές κατευθύνονταν στον ΕΦΚΑ και χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων.

Με το νέο σύστημα, όμως, οι εισφορές πηγαίνουν στο ΤΕΚΑ, όπου συγκεντρώνονται για τη μελλοντική επικουρική σύνταξη κάθε ασφαλισμένου. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ εισπράττει λιγότερα χρήματα, ενώ εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να πληρώνει τις συντάξεις των σημερινών δικαιούχων. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, το κράτος αναλαμβάνει να χρηματοδοτεί τον ασφαλιστικό φορέα.

Η απόφαση προβλέπει ότι η κρατική ενίσχυση θα υπολογίζεται κάθε χρόνο, ανάλογα με τις εισφορές που κατευθύνονται στο ΤΕΚΑ και τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις που δεν θα βαρύνουν πλέον τον ΕΦΚΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο υπουργείο Εργασίας μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του επόμενου έτους, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα ποσά.

Το ΤΕΚΑ θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τους ασφαλισμένους, ώστε να υπολογίζεται η επιχορήγηση.