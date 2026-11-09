Ο Τραμπ, πάντως, εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον έντιμο άνθρωπο που έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντιμέτωπος με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της πολυετούς πορείας του βρίσκεται ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς οι αποκαλύψεις για την προσωπική του σχέση με γυναίκα που φέρεται να δραστηριοποιείται για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών δημιουργούν νέα δεδομένα στις σχέσεις της εταιρείας με την Ουάσιγκτον.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να χαρακτηρίζουν Κινέζα κατάσκοπο. Η γυναίκα συνδέεται με τη Megaspeed, πελάτη της Nvidia που έχει κατηγορηθεί ότι διευκόλυνε κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς.

Σε επιστολή προς τους εργαζομένους, ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη για την απιστία του, γνωστοποιώντας ότι το διοικητικό συμβούλιο διερευνά ενδεχόμενες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, η διοίκηση εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον συνιδρυτή της εταιρείας. Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, που τους εξασφάλισε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους να ασκήσουν αυστηρότερη εποπτεία στον τεχνολογικό κλάδο. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν είχε ήδη ζητήσει αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας στην αμερικανική τεχνολογία, ενώ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς προανήγγειλε έρευνα του Κογκρέσου για τις καταγγελίες.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η στενή σχέση του Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να διαπιστώσουν εάν η αμερικανική κυβέρνηση γνώριζε τις καταγγελλόμενες δραστηριότητες κατασκοπείας και κατά πόσο ο επικεφαλής της Nvidia επηρέασε την πολιτική εξαγωγών προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα. Ο Τραμπ, πάντως, εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον έντιμο άνθρωπο που έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κρίση αναδεικνύει παράλληλα τη μεγάλη εξάρτηση της Nvidia από τον ιδρυτή της, ο οποίος συγκεντρώνει σημαντικές διοικητικές εξουσίες χωρίς να διαθέτει σαφώς καθορισμένο διάδοχο. Ο Χουάνγκ ουσιαστικά προσωποποιεί τη Nvidia, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για ενδεχόμενες αλλαγές στην ηγεσία της. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 12% στις δύο συνεδριάσεις μετά τις εκλογές, εν μέσω ανησυχιών ότι οι νέες ρυθμιστικές παρεμβάσεις θα επιβραδύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Κρίσιμο ορόσημο αποτελούν τα οικονομικά αποτελέσματα της 17ης Νοεμβρίου, ενώ την 1η Δεκεμβρίου ο Χουάνγκ αναμένεται να μιλήσει σε εκδήλωση της Nvidia στην Ουάσιγκτον. Παρά την αναταραχή, η εταιρεία προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 70% το επόμενο οικονομικό έτος, με τους αναλυτές να εκτιμούν έσοδα σχεδόν 694 δισ. δολαρίων το 2028.