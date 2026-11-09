Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ, η συνολική αξία των δύο κλάδων που πρόκειται να μεταφερθούν, με βάση τα ποσά που προορίζονται για κεφαλαιοποίηση, φτάνει τα 68,4 εκατ. ευρώ.

Ένα ακόμη βήμα για την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της Alter Ego Media έγινε σήμερα, καθώς αναρτήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) οι εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών που αφορούν στον διαχωρισμό βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου. Πρόκειται για την απόσχιση του τηλεοπτικού κλάδου (Broadcasting), ο οποίος θα περάσει στη θυγατρική MEGA BROADCASTING, και του κλάδου δημιουργίας περιεχομένου και ταινιοθήκης (Content Creation), που θα μεταφερθεί στην ALTER EGO STUDIOS.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ, η συνολική αξία των δύο κλάδων που πρόκειται να μεταφερθούν, με βάση τα ποσά που προορίζονται για κεφαλαιοποίηση, φτάνει τα 68,4 εκατ. ευρώ. Η πρώτη έκθεση αφορά τον κλάδο Broadcasting, δηλαδή τις δραστηριότητες τηλεοπτικής μετάδοσης και παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Ο συγκεκριμένος κλάδος θα μεταφερθεί στη MEGA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία ανήκει κατά 100% στην Alter Ego Media. Η αξία που προσδιορίζεται για τη συγκεκριμένη μεταφορά ανέρχεται σε 27,22 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 21,96 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής, ενώ 5,26 εκατ. ευρώ θα καταχωριστούν στα αποθεματικά της. Για την αύξηση του κεφαλαίου προβλέπεται η έκδοση περίπου 22 εκατομμυρίων νέων μετοχών, οι οποίες θα ανήκουν στην Alter Ego Media.

Η δεύτερη έκθεση αφορά τον κλάδο δημιουργίας περιεχομένου και ταινιοθήκης, ο οποίος θα μεταφερθεί στην ALTER EGO STUDIOS. Η αξία του συγκεκριμένου κλάδου, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, ανέρχεται σε 41,17 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την έκδοση περίπου 4,12 εκατομμυρίων νέων μετοχών. Το βασικό στοιχείο είναι ότι οι δύο εταιρείες θα παραμείνουν υπό τον πλήρη έλεγχο της Alter Ego Media. Όπως αναφέρεται στις εκθέσεις, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, καθώς οι δραστηριότητες παραμένουν στις θυγατρικές του.