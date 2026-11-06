Ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στη δημιουργία αυτοτελών επιχειρησιακών μονάδων, με διακριτή οικονομική παρακολούθηση, εξειδικευμένες διοικητικές δομές και μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Σε αναδιάρθρωση της εταιρικής της δομής προχωρά η Alter Ego Media, με την απόσχιση δύο επιχειρηματικών κλάδων συνολικής καθαρής αξίας 68,39 εκατ. ευρώ και τη μεταφορά τους σε ισάριθμες θυγατρικές. Η παραγωγή περιεχομένου και η ταινιοθήκη του MEGA περνούν στην Alter Ego Studios, ενώ η τηλεοπτική δραστηριότητα, μαζί με την άδεια εθνικής εμβέλειας, μεταφέρεται στη Mega Broadcasting.

Ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στη δημιουργία αυτοτελών επιχειρησιακών μονάδων, με διακριτή οικονομική παρακολούθηση, εξειδικευμένες διοικητικές δομές και μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτίμησης το συνολικό ενεργητικό των δραστηριοτήτων που αποσχίζονται ανέρχεται σε 133,72 εκατ. ευρώ, έναντι υποχρεώσεων 65,33 εκατ. ευρώ, με τη συνολική καθαρή θέση να διαμορφώνεται σε 68,39 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 41,17 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στον κλάδο Content Creation και 27,22 εκατ. ευρώ στον κλάδο Broadcasting.

Οι αποτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, με τις εκτιμώμενες αξίες να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες λογιστικές. Τα συγκεκριμένα ποσά αποτυπώνουν την καθαρή αξία των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και όχι τη συνολική επιχειρηματική αξία των δραστηριοτήτων.

Alter Ego Studios

Στην Alter Ego Studios μεταφέρεται ο κλάδος Content Creation, ο οποίος εμφανίζει ενεργητικό 77,36 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 36,19 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού αφορά άυλα περιουσιακά στοιχεία, ύψους 53,55 εκατ. ευρώ, ενώ περιλαμβάνονται επίσης εισπρακτέες επιδοτήσεις 8,58 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 5,73 εκατ. ευρώ.

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Στον συγκεκριμένο κλάδο εντάσσεται η ιστορική ταινιοθήκη του MEGA, η οποία καλύπτει την περίοδο 1989-2018 και περιλαμβάνει 132.200 ώρες οπτικοακουστικού υλικού, από ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αθλητικά γεγονότα, ψυχαγωγικά προγράμματα και σειρές μυθοπλασίας.

Η νέα εταιρική δομή θα αναλάβει επίσης την ανάπτυξη πρωτότυπων παραγωγών για το MEGA, το Mega Play και τις ψηφιακές υπηρεσίες του ομίλου, καθώς και την εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου μέσω συμφωνιών διανομής και παραχώρησης δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Mega Broadcasting

Αντίστοιχα, στη Mega Broadcasting μεταφέρεται ο κλάδος τηλεοπτικής δραστηριότητας, με συνολικό ενεργητικό 56,36 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 29,14 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 27,22 εκατ. ευρώ. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 21,23 εκατ. ευρώ, τα ενσώματα πάγια σε 5,53 εκατ. ευρώ, οι εμπορικές απαιτήσεις σε 15,38 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 4,52 εκατ. ευρώ.

Στην εταιρεία προβλέπεται να μεταφερθεί η τηλεοπτική άδεια εθνικής εμβέλειας του MEGA, βάσει της απόφασης 157/2019 του ΕΣΡ, καθώς και οι δραστηριότητες των MEGA NEWS, MEGA KIDS, PEMPTOUSIA+, MEGA SPORTS, Mega Play και Mega Cosmos. Στον ίδιο κλάδο περιλαμβάνονται επίσης η συμμετοχή 12,94% στη Digea και το ποσοστό 16,53% στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων – Τηλεοπτικά Δικαιώματα. Βασική πηγή εσόδων παραμένει η τηλεοπτική διαφήμιση, μαζί με τις χορηγίες και τις υπόλοιπες εμπορικές δραστηριότητες.