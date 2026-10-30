Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς.

Στον «Άλλο Κόσμο», το ξέπλυμα χρήματος περνά από την ταβέρνα, οι έρευνες για τον αγνοούμενο Πάρη προχωρούν και το παρελθόν έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Νέα επεισόδια «Κάμπινγκ», Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Καθώς ο Ιορδάνης ακολουθεί νέες οδηγίες από την Αλέκα και η αστυνόμος Ιωάννα πλησιάζει σε πληροφορίες που δεν περίμενε να ανακαλύψει, ο Λουκάς αποφασίζει να μοιραστεί με την Εύα και τον Πέτρο όσα συνέβησαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε ο πατέρας του.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 17 (Δευτέρα 2 Νοεμβρίου)

Η Γιώτα είναι «στα κάγκελα», καθώς ο Λουκάς αναζητά όλο και πιο επίμονα τον τάφο του πατέρα του. Η Εύα και ο Πέτρος μαθαίνουν τι ακριβώς σημαίνει «ξέπλυμα» και συνειδητοποιούν πόσο άσχημα έχει μπλέξει ο πατέρας τους, την ώρα που εκείνος βάζει μπρος το «πλυντήριο» μέσω της ταβέρνας.

Η Ιωάννα εντοπίζει τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου ίδιου με εκείνο του Πάρη, ο οποίος αγόρασε ανταλλακτικά από τον Πρύτανη, και επιβεβαιώνει ότι προέρχονται από το αμάξι του αγνοούμενου. Ο Σοφοκλής, όμως, δεν έχει πει την τελευταία του λέξη…

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{https://www.youtube.com/watch?v=wY0NYtl3YZs}

Επεισόδιο 18 (Τρίτη 3 Νοεμβρίου)

Πάνω που το «πλυντήριο» αρχίζει να λειτουργεί και ο Τάσος με τη Στέλλα ξεπλένουν χρήμα εν αγνοία τους, ο Ιορδάνης δέχεται νέες οδηγίες από την Αλέκα. Η Ιωάννα προτείνει στη Βιβή να πάνε για ένα ποτό και, με τη βοήθεια του αλκοόλ, καταφέρνει να μάθει πράγματα που δεν φανταζόταν.

Η Νίτσα, που «φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν», αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με το ξαφνικό χρήμα που ρέει στην άδεια ταβέρνα. Την ίδια ώρα, ο Λουκάς εκμυστηρεύεται στην Εύα και τον Πέτρο τι συνέβη το βράδυ που εξαφανίστηκε ο πατέρας του!