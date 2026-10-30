Η απόφαση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την πολύμηνη πίεση του Κιέβου για επιτάχυνση των παραδόσεων Patriot, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Την πώληση 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot PAC-3 προς την Ουκρανία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισ. δολαρίων, ενέκρινε την Παρασκευή (30/10) το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η χρηματοδότηση της αγοράς θα προέλθει από συνεισφορές του Καναδά, της Γερμανίας και της Νορβηγίας, μέσω του αμερικανικού προγράμματος JUMPSTART, καθώς και από πόρους που συνδέονται με το δάνειο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία.

Η έγκριση της πώλησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι καθυστερήσεις στην παράδοση πυραυλικών συστημάτων έχουν προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον. Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν επιβαρυνθεί μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία προμήθειας ντίζελ με τη Ρωσία, αλλά και τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την άρνηση της Ουκρανίας να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η χώρα του περίμενε σχεδόν έναν μήνα την έγκριση των ΗΠΑ για την αποστολή κρίσιμων πυραυλικών συστημάτων. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς τα αποθέματα του Κιέβου σε πυραύλους αναχαίτισης έχουν «στερέψει».

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Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ουάσιγκτον να επιταχύνει τις παραδόσεις, ενόψει του χειμώνα. Οι ΗΠΑ προμηθεύουν πυραύλους που αγοράζονται από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μέσω του προγράμματος PURL.

Η Lockheed Martin αναλαμβάνει την παραγωγή

Κύριος ανάδοχος της συμφωνίας για την πώληση των πυραύλων είναι η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin.

Παράλληλα, οι αυξημένες ανάγκες σε οπλικά συστήματα, τόσο για την υποστήριξη των συμμάχων όσο και για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, έχουν προκαλέσει ανησυχία σχετικά με τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας και όπλων ακριβείας.

Τον Ιούλιο, ο αμερικανικός στρατός ανέθεσε στη Lockheed Martin σύμβαση αξίας έως και 58,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Η εταιρεία έχει αναφέρει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα της επιτρέψει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για τριπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας των πυραύλων PAC-3 MSE έως το τέλος του 2030. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση κατά 50% των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιό της στο Κάμντεν του Άρκανσο, από περίπου 1.200 σε 1.850.

Η Lockheed έχει επίσης ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αυξήσει την ετήσια παραγωγή πυραύλων Patriot PAC-3 στις 2.000 μονάδες.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο πιέζει τους κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού να επιταχύνουν σημαντικά τους ρυθμούς παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών συμφωνίες παραγωγής που είχαν δρομολογηθεί σε αρχικό στάδιο νωρίτερα μέσα στη χρονιά, με στόχο την ενίσχυση της διαθεσιμότητας των πυρομαχικών.