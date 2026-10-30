Ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Εκτιμήση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστή σύντομα έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.

Μιλώντας την Παρασκευή (30/10) στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι «Θα ολοκληρωθεί σύντομα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά.

«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πέρα από τις εκτιμήσεις του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στις αρχές Οκτωβρίου ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ είχε αφήσει και ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων.