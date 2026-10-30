Ο άνδρας, που συστήθηκε ως Τομ, είχε πάει εκεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός για ρεπόρτερ του Fox News που πλησίασε έναν άνδρα έξω από συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ροκ Χιλ της Νότιας Καρολίνας, περιμένοντας να ακούσει γιατί στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο. Η απάντηση που πήρε, μετέτρεψε μια συνηθισμένη τηλεοπτική δήλωση σε viral στιγμιότυπο.

Ο άνδρας, που συστήθηκε ως Τομ, είχε πάει εκεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

«Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ήμουν πολύ μικρός για να πάω στη Νότια Αμερική, στη σφαγή του Τζόουνσταουν. Αυτό εδώ είναι ό,τι πιο κοντινό θα ζήσω. Γι’ αυτό ήρθα», είπε.

Η αναφορά του σχετίζεται με μία από τις πιο διαβόητες τραγωδίες που συνδέθηκαν με θρησκευτική αίρεση: τον θάνατο περισσότερων από 900 ανθρώπων στη Γουιάνα, το 1978, στην κοινότητα του Τζιμ Τζόουνς. Με αυτή τη μακάβρια σύγκριση, ο Τομ ειρωνεύτηκε την αφοσίωση των οπαδών του Τραμπ στο πρόσωπό του.

Ο δημοσιογράφος κοντοστάθηκε, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι είχε ακούσει σωστά.

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«Μισό λεπτό. Τη σφαγή του Τζόουνσταουν;» τον ρώτησε.

Ο Τομ δεν άφησε περιθώριο παρερμηνείας: «Ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα σαν το να βλέπεις μια αίρεση από κοντά, φίλε».

Τότε ο ρεπόρτερ αντιλήφθηκε ότι ο άνθρωπος στον οποίο είχε δώσει το μικρόφωνο δεν ήταν ο υποστηρικτής που περίμενε. «Εντάξει, μάλλον δεν είναι υποστηρικτής του Τραμπ», σχολίασε και έκλεισε τη συζήτηση, διευκρινίζοντας ότι στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί τόσο φίλοι όσο και αντίπαλοι του προέδρου.

{https://x.com/atrupar/status/2115846838431457425?a=hhAeDuq0UAGiAJdh8Mk&s=20}